Беллингем рассказал о факторе "Ливерпуля" в своем переходе в "Реал"

Полузащитник Джуд Беллингем рассказал, что "Ливерпуль" стал "огромным фактором" в его решении перейти в "Реал".

В четверг "Реал" официально представил Беллингема в качестве своего новичка. Джуд был куплен у дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов фунтов, включая бонусы.



Во время своей презентации Беллингем объяснил, почему выбрал "Реал". Не в последнюю очередь 19-летний англичанин принял это решение, понаблюдав за победой Королевского клуба над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов год назад.



"Я всегда знал об интересе из Англии, так что это было довольно нормально. Но для меня стало небольшим сюрпризом, когда мой папа усадил меня и сказал: "Тобой немного интересуется "Реал".



"Это было где-то 12-15 месяцев назад. Когда он это сказал, по моему телу пробежали мурашки. Мое сердце едва не остановилось. Когда ты взрослеешь, то не ожидаешь, что будешь играть за такого рода команду. Когда такая возможность становится реальной, это невероятное ощущение".



"Сложно назвать конкретный момент, когда я принял решение перейти в "Реал". У нас состоялась встреча у меня дома, и тогда я был продан, но мне сложно вспомнить конкретный момент".



"Я всегда восхищался клубом и видел, как они выиграли Лигу Чемпионов (в 2022). Я был на том финале, когда они победили "Ливерпуль". То был огромный фактор, но я учел много других вещей, когда принимал решение перейти в этот клуб. Для этого перехода было много причин".



"Да, конечно, партнеры по сборной Англии спрашивали меня во время Чемпионата Мира и международных перерывов. Это сложно, потому что все они хотели, чтобы я вернулся в Англию и играл за их команды. Я очень это ценю".



"Но мне нравится эта идея выхода из своей зоны комфорта. Возможно, возвращение в Англию было бы более простым вариантом. Я бы вернулся на родину и играл в Премьер-Лиге".



"Но я не мог отказать "Реалу". Это такой большой клуб. Я просто чувствовал, что это правильный переход для меня. Я так решил не потому, что другие клубы были плохими. Ничего такого — просто это "Реал", где я и хотел быть", — цитирует Беллингема talkSPORT.