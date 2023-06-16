Лопетеги остается в "Вулверхэмптоне"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги уладил свои разногласия с руководством и теперь остается в клубе.

Лопетеги проявил себя с лучшей стороны в "Вулверхэмптоне", который встречал Рождество на последнем месте в Премьер-Лиге.



Однако в концовке сезона Хулен столкнулся с неприятным сюрпризом, узнав о серьезных проблемах своего клуба с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Лопетеги всерьез помышлял об уходе из "Вулверхэмптона" и с этими мыслями отправился отдыхать в родную Испанию после окончания сезона Премьер-Лиги.



В конце концов бывший наставник сборной Испании и "Реала" решил, что не будет уходить, а приспособится к новым реалиям, сообщает The Telegraph.



Этим летом "Вулверхэмптон" может продать ряд важных игроков, включая Рубена Невеша, Макса Килмена, Натана Коллинса и Даниэла Поденсе, о покупать "волки" смогут только в диапазоне 8-15 млн. фунтов за футболиста.



Уже в июле "Вулверхэмптон" начнет подготовку к новому сезону. Подопечные Лопетеги проведут тренировочный сбор на юге Португалии, а затем отправятся в Южную Корею, где сыграют товарищеские матчи против "Селтика" и "Ромы".