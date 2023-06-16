Эдерсон рассказал, как игроки "Сити" отметили требл

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, насколько бурно его команда отметила завоевание требла.

В заключительном матче сезона 2022/23 "Сити" одержал победу 1:0 над "Интером" в финале Лиги Чемпионов, добавив этот трофей к выигранным ранее титулу Премьер-Лиги и Кубка Англии.



Таким образом, "Сити" повторил уникальное достижение "Манчестер Юнайтед", и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не стал ограничивать своих игроков в употреблении алкоголя во время празднований требла.



"Конечно, мы использовали эту возможность и выпустили свои эмоции наружу после очень изнурительного и невероятного сезона, в котором нам удалось сделать то, что прежде делал только "Юнайтед".



"Это были месяцы напряженной работы. Пили те, кто пьет. 99 процентов коллектива выпивали, наслаждаясь моментом. Многие игроки закончили веселиться только в понедельник. Это часть нашей профессии. Хорошими моментами нужно насладиться".



"Недостающим 1 процентом был Натан Аке. Есть и другие, кто обычно не пьет, но они сделали исключение".



"Например, сделал исключение Диаш, но у него не получилось. После двух шотов его вырвало. И случайно все попало в сумочку мамы Джека Грилиша", — сообщил Эдерсон Globo Esporte.