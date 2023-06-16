"Арсенал" улучшит предложение по Райсу до 100 млн. фунтов

"Арсенал" готовится улучшить свое предложение о покупке капитана "Вест Хэма" Деклана Райса до 100 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что "Вест Хэм" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Райсу, который является трансферной целью номер один "канониров" на это лето.



По информации Daily Mail, предложение "Арсенала" составило 80 млн. фунтов в виде гарантированной суммы плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Несмотря на последовавший отказ, "Арсенал" не собирается опускать руки и уже в самое ближайшее время предпримет вторую попытку. Улучшенное предложение "канониров" должно составить около 100 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 90 млн. фунтов.



"Арсеналу" и "Вест Хэму" предстоит согласовать не только стоимость сделки, но и структуру платежей, потому что "молотобойцы" хотят получить гарантированную сумму в виде двух траншей до 2025 года, тогда как "канониры" предпочитают рассчитываться за 24-летнего полузащитника более длительное время.



Чтобы опередить "Манчестер Сити" и "Челси", которые сохраняют интерес к Райсу, "Арсенал" дополнительно готов предложить "Вест Хэму" право перехватить любого покидающего "Эмирейтс" игрока. Например, в прошлом "молотобойцы" интересовались нападающим "канониров" Эдди Нкетиа.



В данный момент "Арсенал" уверен в приобретении Райса и хочет заключить сделку как можно скорее.