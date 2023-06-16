"Челси" — фаворит в борьбе за Кайседо

"Челси" лидирует в борьбе за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Отказавшись продать Кайседо в "Арсенал" в январе, "Брайтон" открыт к предложениям насчет Мойсеса этим летом.



Кайседо сватают в различные клубы, однако The Telegraph утверждает, что "Челси" имеет наивысшие шансы заполучить 21-летнего игрока сборной Эквадора.



Вместе с тем у "Челси" могут возникнуть серьезные проблемы с согласованием стоимости Кайседо. "Синие" не хотят платить сильно больше 70 миллионов фунтов, тогда как президент "Брайтона" Тони Блум надеется выручить за Мойсеса до 120 млн. фунтов.



Помочь двум клубам достичь компромисса может защитник Леви Колуилл, который провел сезон 2022/23 в "Брайтоне" на правах аренды и которого недавно "синие" отказались продать "чайкам" за 30 млн. фунтов.