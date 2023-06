Светская хроника за пятницу

Кай Хаверц договорился с "Арсеналом". Мойсес Кайседо направляется в "Челси". У Жоау Фелиша есть два варианта в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Нападающий "Челси" Кай Хаверц согласовал условия личного контракта с "Арсеналом". (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо решил перейти в "Челси", и переговоры уже находятся в завершающей фазе. (Sky Sport Germany)



"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" все еще могут составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Telegraph)



"Юнайтед" собирается предложить 51 миллион фунтов плюс бонусы за нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда. (Alfredo Pedulla)



"Юнайтед" проигрывает борьбу "Баварии" за защитника "Наполи" Кима Мин Джэ. (Sky Sports)



17-летний полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмри вызывает интерес у "Ливерпуля" и "Сити". (RMC Sport)



"Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Бернли" хотят японского нападающего ЛАСКа Кэйто Накамуру. (Daily Mail)



"Арсенал", "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Борнмут" хотят защитника "Лестера" Тимоти Кастаня. (Chris Wheatley)



"Арсенал" продолжает борьбу за полузащитника "Сити" Илкай Гюндогана, но дортмундская "Боруссия" больше не претендует на своего бывшего игрока. (Bild)



"Ньюкасл" остается главным претендентом на защитника "Арсенала" Кирана Тирни. (Football Insider)



Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш может перейти в "Астон Виллу" или "Вулверхэмптон". (Daily Mail)



Другое



Ассистент Хосепа Гвардиолы по "Сити" Энцо Мареска может возглавить "Лидс". (The Athletic)



"Юнайтед" едва ли успеет обзавестись новым владельцем к старту сезона 2023/24. (The Times)



Полузащитник Джуд Беллингем взял номер Зинедина Зидана в "Реале" — 5-й. (talkSPORT)



В возрасте 70 лет из жизни ушел бывший защитник "Юнайтед", "Лидса" и сборной Шотландии Гордон Маккуин. (The Guardian)



Домработница украла из дома бывшего юниора "Арсенала" Беника Афобе драгоценностей на 400,000 фунтов. (Daily Express)