"Челси" не отпустит Кулибали и Лукаку в аренду, но готов их продать
"Челси" решил, что не будет отпускать защитника Калиду Кулибали и нападающего Ромелу Лукаку в аренду на следующий сезон, но при этом готов продать обоих.
Кулибали и Лукаку суммарно стоили "Челси" 135 миллионов фунтов, однако и в том, и в другом "синие" разочаровались уже после одного сезона.
По информации Evening Standard, "Интер" уже выразил желание продлить аренду Лукаку на сезон 2023/24, а заодно одолжить и Кулибали, однако "Челси" сообщил своим итальянским коллегам, что имеет другие планы на обоих игроков.
"Челси" готов выслушать предложения насчет Калиду и Ромелу, но лишь по постоянному трансферу. "Интер" едва ли сможет себе позволить покупку того или другого.
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино открыт к работе с Лукаку в следующем сезоне, но приоритет самого Ромелу, который также имеет на руках роскошное предложение из Саудовской Аравии, заключается в возвращении в "Интер".
16.06.2023 00:05
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