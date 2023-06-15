"Арсенал" выбыл из борьбы за Кайседо
"Арсенал" выбыл из числа претендентов на полузащитника "Брайтон" Мойсеса Кайседо.
В предыдущее трансферное окно, в январе, "Арсенал" сделал два предложения о покупке Кайседо, а сам Мойсес публично попросил "Брайтон" отпустить его из клуба.
Тогда "Брайтон" отказался продавать Кайседо, отстранив взбунтовавшегося игрока от тренировок и матчей до закрытия окна. Впрочем, после дедлайна Мойсес быстро пришел в себя и стал снова демонстрировать свой лучший футбол.
Ранее ожидалось, что после окончания сезона "Арсенал" вернется за Кайседо, однако The Times располагает информацией, что "канониры" потеряли интерес к оцениваемому в 80 миллионов фунтов игроку сборной Эквадора.
По всей видимости, это решение "Арсенала" обусловлено близостью трансфера Деклана Райса из "Вест Хэма", а также высокой ценой за Кайседо.
Тем не менее, в "Брайтоне" по-прежнему ожидают, что Кайседо покинет клуб этим летом. Среди претендентов на 21-летнего эквадорца остаются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
15.06.2023 23:00
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