"Юнайтед" обсуждает покупку Робина Коха

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке центрального защитника "Лидса" Робина Коха.

В следующем сезоне "Юнайтед" будет представлять Англию в Лиге Чемпионов, поэтому главный тренер Эрик Тен Хаг планирует совершить приобретения как для укрепления стартовых 11, так и для увеличения глубины состава.



Как раз для увеличения глубины состава "Юнайтед" и рассматривает Коха, чей "Лидс" вылетел из Премьер-Лиги по итогам завершившегося сезона.



За плечами у Коха три сезона выступлений на уровне Премьер-Лиги. В кампании 2022/23 Робин выходил в стартовом составе на 36 из 38 матчей "Лидса" в чемпионате.



Sky Sport Germany может подтвердить, что "Юнайтед" уже ведет переговоры насчет приобретения 26-летнего немца, который в 2020 году стоил "Лидсу" 13 миллионов фунтов.