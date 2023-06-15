Акции "Юнайтед" взлетели на 10%

Акции "Манчестер Юнайтед" подорожали почти на 10 процентов в четверг на фоне слухов о том, что шейх Джассим покупает клуб с "Олд Траффорд".

Ранее днем в прессе появились слухи, что предложение шейха Джассима о покупке "Юнайтед" было принято Глэйзерами, и инвестор из Катара вступает в "эксклюзивный период" по согласованию заключительных деталей сделки.



Эту информацию подтвердили уважаемое издание Reuters и даже легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд, на своем ютуб-канале, заявив, что о достигнутой договоренности будет объявлено "в ближайшие часы".



На фоне этих приятных для фанатов и инвесторов "Юнайтед" новостей стоимость акций клуба резко возросла.



Никакого официального подтверждения этому до сих пор не поступило, а Sky Sports сообщает, что шейх Джассим пока не вступал в "эксклюзивный период".



В данный момент шейх Джассим все еще ждет ответа от Глэйзеров.