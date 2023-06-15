"Челси" сделал запрос насчет Райса

Деклан Райс "Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее днем стало известно, что "Вест Хэм" отклонил стартовое предложение "Арсенала" о покупке Райса и что за Декланом наблюдает "Манчестер Сити".

По информации Sky Sports, предложение "Арсенала" составило 80 миллионов фунтов плюс бонусы. В то же время "Вест Хэм" оценивает своего капитана в 120 млн. фунтов, но, возможно, будет готов довольствоваться 100+ млн. фунтов.

А The Telegraph утверждает, что в ближайшие 24 часа свое предложение по 24-летнему игроку сборной Англии выдвинет второй "топ-клуб", и это не обязательно будет "Сити".

Свой запрос насчет Райса также сделал "Челси". "Синие" попросили у "Вест Хэма" время, чтобы они могли избавиться от имеющихся игроков и высвободили средства для предложения по Деклану.

В "Вест Хэме" довольны таким развитием событий — чем выше интерес к Райсу, тем больше денег "молотобойцы" смогут выручить за Деклана.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 15.06.2023 20:55 # high-malvern
    Опять суют свой санный фунт сверху, и в итоге рискуют упустить)))

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  2. fc-zenit 15.06.2023 20:38 # fc-zenit
    Если Челси уведёт очередную цель гейгуннерастов, у заднеприводных ггшек будет истерика)

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