"Челси" сделал запрос насчет Райса

"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее днем стало известно, что "Вест Хэм" отклонил стартовое предложение "Арсенала" о покупке Райса и что за Декланом наблюдает "Манчестер Сити".



По информации Sky Sports, предложение "Арсенала" составило 80 миллионов фунтов плюс бонусы. В то же время "Вест Хэм" оценивает своего капитана в 120 млн. фунтов, но, возможно, будет готов довольствоваться 100+ млн. фунтов.



А The Telegraph утверждает, что в ближайшие 24 часа свое предложение по 24-летнему игроку сборной Англии выдвинет второй "топ-клуб", и это не обязательно будет "Сити".



Свой запрос насчет Райса также сделал "Челси". "Синие" попросили у "Вест Хэма" время, чтобы они могли избавиться от имеющихся игроков и высвободили средства для предложения по Деклану.



В "Вест Хэме" довольны таким развитием событий — чем выше интерес к Райсу, тем больше денег "молотобойцы" смогут выручить за Деклана.