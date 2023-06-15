"Юнайтед" вступил в борьбу за Онана

"Манчестер Юнайтед" решил составить конкуренцию "Челси" в борьбе за голкипера "Интера" Андре Онана.

Контракт первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа по-прежнему истекает в конце июня, и "красные дьяволы" не спешат заключать новую сделку с 32-летним испанцем.



Как сообщает The Guardian, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет пригласить нового голкипера, независимо от судьбы Де Хеа, и "дьяволы" уже обозначили свой интерес к Онана.



Онана также находится на радаре у "Челси", и из-за своих финансовых проблем "Интер" может быть вынужден продать 27-летнего камерунца. Более того, финалист Лиги Чемпионов уже думает о замене для Андре, сделав запрос насчет Давида Райи из "Брентфорда".



Источник добавляет, что в качестве альтернативы Онана "Юнайтед" рассматривает 23-летнего Диогу Кошту из "Порту".