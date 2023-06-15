"Тоттенхэм" предложил 50 млн. фунтов за Мэддисона и Барнса
"Тоттенхэм" сделал совместное предложение о покупке полузащитника Джеймса Мэддисона и вингера Харви Барнса из "Лестера" общей стоимостью в 50 миллионов фунтов.
Мэддисон и Барнс были ключевыми игроками "Лестера" в этом сезоне, на двоих забив 23 гола и отдав 10 результативных передач, но этого оказалось недостаточно, чтобы "лисы" избежали вылета из Премьер-Лиги.
Мэддисон и Барнс вызывают большой интерес среди клубов Премьер-Лиги. Например, обоих хочет "Ньюкасл", а "Вест Хэм" и "Астон Вилла" следят за Харви.
Однако первым свой интерес к двум английским игрокам оформил "Тоттенхэм". Как сообщает Daily Mail, "шпоры" предложили за обоих 50 млн. фунтов.
Добавим, что год назад Мэддисон и Барнс оценивались в 60 млн. фунтов каждый. Оба резко подешевели не только из-за вылета "Лестера" из Премьер-Лиги, но и того, что сейчас от контракта Джеймса остается только 12 месяцев.
15.06.2023 18:00
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ок, но Барнс уже ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
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