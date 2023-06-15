Уолкер может вернуться в "Шеффилд Юнайтед"

Правый защитник Кайл Уолкер может покинуть "Манчестер Сити" и вернуться в родной "Шеффилд Юнайтед" этим летом.

В данный момент у Уолкера остается только 12 месяцев по контракту, и игрок сборной Англии всерьез помышляет об отъезде из Манчестера, сообщает talkSPORT.



Прежде Уолкер уже выражал желание вернуться в "Шеффилд Юнайтед", и сейчас для этого может быть подходящий момент, потому что "клинки" едва вышли в Премьер-Лигу.



В 2009 году Уолкер был продан в "Тоттенхэм" вместе с Кайлом Нотоном за 9 миллионов фунтов, на первую половину сезона 2009/10 вернувшись в Шеффилд на правах аренды.



Затем Уолкер совершил командировки в КПР и "Астон Виллу", с сезона 2011/12 утвердившись основным игроком "Тоттенхэма", а в "Сити" отправился в 2017 году по сделке стоимостью 50 млн. фунтов.



33-летний Уолкер сыграл важную роль в завоевании "Сити" требла в этом сезоне, однако финал Лиги Чемпионов против "Интера" на прошлой неделе может так и остаться последним матчем Кайла за "горожан".



Издание добавляет, что к Уолкеру также существует интерес из Саудовской Аравии.