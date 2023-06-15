"Аталанта" потребует 86 млн. фунтов за Хейлунда

"Аталанта" готова потребовать 86 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в нападающем Расмусе Хейлунде.

Завершив свой интерес к Харри Кейну, "Манчестер Юнайтед" сосредоточился на альтернативных целях по укреплению позиции нападающего, включая Хейлунда. Также Расмуса сватают в "Челси".



По информации Daily Mail, ранее на этой неделе боссы "Аталанты" провели встречу, чтобы определиться с ценой за 20-летнего датчанина, у которого остается два года по контракту.



И теперь "Аталанта" собирается потребовать 100 млн. евро (86 млн. фунтов) за Хейлунда, который забил девять голов в 32 матчах этого сезона Серии А.



"Юнайтед" находится эту цену сильно завышенной, надеясь заполучить Хейлунда примерно за 45 млн. фунтов.