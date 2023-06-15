"Аталанта" потребует 86 млн. фунтов за Хейлунда

Расмус Хейлунд "Аталанта" готова потребовать 86 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в нападающем Расмусе Хейлунде.

Завершив свой интерес к Харри Кейну, "Манчестер Юнайтед" сосредоточился на альтернативных целях по укреплению позиции нападающего, включая Хейлунда. Также Расмуса сватают в "Челси".

По информации Daily Mail, ранее на этой неделе боссы "Аталанты" провели встречу, чтобы определиться с ценой за 20-летнего датчанина, у которого остается два года по контракту.

И теперь "Аталанта" собирается потребовать 100 млн. евро (86 млн. фунтов) за Хейлунда, который забил девять голов в 32 матчах этого сезона Серии А.

"Юнайтед" находится эту цену сильно завышенной, надеясь заполучить Хейлунда примерно за 45 млн. фунтов.


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. empry 15.06.2023 17:03 # empry
    С окончанием сезона как обычно журналюги начинают принимать участие в соревновании под названием "Самая дебильная и нелогичная новость лета"

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  2. closer 15.06.2023 16:06 # closer
    СТЕНД АП

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