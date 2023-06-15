"Брайтон" заинтересован в Галлахере

"Брайтон" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении полузащитника "Челси" Коноре Галлахере.

В этом сезоне Галлахер сыграл 45 матчей за "Челси" с учетом всех соревнований, но только на 21 из них Конор выходил в стартовом составе.



Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов пожертвовать Галлахером для пополнения своего трансферного бюджета, и "Брайтон" стал очередным клубом, обозначившим свой интерес к 21-летнему англичанину.



Этим летом "Брайтон" уже проводил в "Ливерпуль" Алексиса Макаллистера, а также ожидает продать Мойсеса Кайседо, поэтому "чайкам" требуется усиление центра поля.



Галлахер, на счету которого шесть матчей за сборную Англии, также вызывает интерес со стороны "Ньюкасла" и "Тоттенхэма", сообщает talkSPORT.