"Брайтон" заинтересован в Галлахере
"Брайтон" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении полузащитника "Челси" Коноре Галлахере.
В этом сезоне Галлахер сыграл 45 матчей за "Челси" с учетом всех соревнований, но только на 21 из них Конор выходил в стартовом составе.
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов пожертвовать Галлахером для пополнения своего трансферного бюджета, и "Брайтон" стал очередным клубом, обозначившим свой интерес к 21-летнему англичанину.
Этим летом "Брайтон" уже проводил в "Ливерпуль" Алексиса Макаллистера, а также ожидает продать Мойсеса Кайседо, поэтому "чайкам" требуется усиление центра поля.
Галлахер, на счету которого шесть матчей за сборную Англии, также вызывает интерес со стороны "Ньюкасла" и "Тоттенхэма", сообщает talkSPORT.
15.06.2023 16:00
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