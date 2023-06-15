МЮ не будет платить за Маунта более 60 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" решил, что не будет платить за полузащитника "Челси" Мейсона Маунта более 60 миллионов фунтов.
Накануне "Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке Маунта в размере 40 млн. фунтов, однако "Челси" немедленно ответил отказом.
От контракта Маунта остается только 12 месяцев, поэтому "Челси" открыт к продаже Мейсона, однако "синие" надеются выручить за своего воспитанника до 70 млн. фунтов.
"Юнайтед" так много платить не собирается. По информации CBS Sports, "красные дьяволы" определили сумму в 60 млн. фунтов как максимальную, с которой они готовы расстаться ради приглашения 24-летнего англичанина.
Как бы то ни было, "Юнайтед" в любом случае вернется с улучшенным предложением по Маунту.
15.06.2023 15:00
Просмотров: 582
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Правильно, нужен нападающий и он будет очень дорогой
(ответить)
Маунт не Санчо.
(ответить)
вудворт бы заплатил
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий