МЮ не будет платить за Маунта более 60 млн. фунтов

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" решил, что не будет платить за полузащитника "Челси" Мейсона Маунта более 60 миллионов фунтов.

Накануне "Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке Маунта в размере 40 млн. фунтов, однако "Челси" немедленно ответил отказом.

От контракта Маунта остается только 12 месяцев, поэтому "Челси" открыт к продаже Мейсона, однако "синие" надеются выручить за своего воспитанника до 70 млн. фунтов.

"Юнайтед" так много платить не собирается. По информации CBS Sports, "красные дьяволы" определили сумму в 60 млн. фунтов как максимальную, с которой они готовы расстаться ради приглашения 24-летнего англичанина.

Как бы то ни было, "Юнайтед" в любом случае вернется с улучшенным предложением по Маунту.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2023 15:00

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  1. mancunia-planet 15.06.2023 15:14 # mancunia-planet
    Правильно, нужен нападающий и он будет очень дорогой

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  2. yamateh 15.06.2023 15:07 # yamateh
    Маунт не Санчо.

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  3. tvinkovod 15.06.2023 15:05 # tvinkovod
    вудворт бы заплатил

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