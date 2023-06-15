МЮ не будет платить за Маунта более 60 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" решил, что не будет платить за полузащитника "Челси" Мейсона Маунта более 60 миллионов фунтов.

Накануне "Юнайтед" сделал стартовое предложение о покупке Маунта в размере 40 млн. фунтов, однако "Челси" немедленно ответил отказом.



От контракта Маунта остается только 12 месяцев, поэтому "Челси" открыт к продаже Мейсона, однако "синие" надеются выручить за своего воспитанника до 70 млн. фунтов.



"Юнайтед" так много платить не собирается. По информации CBS Sports, "красные дьяволы" определили сумму в 60 млн. фунтов как максимальную, с которой они готовы расстаться ради приглашения 24-летнего англичанина.



Как бы то ни было, "Юнайтед" в любом случае вернется с улучшенным предложением по Маунту.