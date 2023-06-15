Предложение "Арсенала" по Райсу отклонено, "Сити" наблюдает
"Вест Хэм" отклонил стартовое предложение "Арсенала" о покупке полузащитника Деклана Райса, в борьбу за которого подумывает вступить "Манчестер Сити".
Райс является целью номер один "Арсенала" на это лето, и после нескольких дней переговоров со своими коллегами из "Вест Хэма" "канониры" выдвинули свое предложение.
Однако предложенная "Арсеналом" сумма показалась "Вест Хэму" недостаточной. "Молотобойцы" хотят получить за своего капитана более 100 миллионов фунтов, тогда как "канониры" надеются договориться на 90 млн. фунтов.
Как бы то ни было, переговоры двух лондонских клубов продолжаются, а главная проблема для "Арсенала" заключается в том, что теперь свой интерес к Райсу проявил "Сити", утверждает The Telegraph.
Интерес "Сити" может дополнительно поднять цену за Райса. "Горожане" рассматривают 24-летнего англичанина на случай расставания с Илкаем Гюндоганом и Бернарду Силвой.
Добавим, у Райса остается всего один год по контракту с опцией продления на 12 месяцев. После финала Лиги Конференций президент "Вест Хэма" Дэвид Салливан уже пообещал, что Деклану будет позволено покинуть клуб этим летом.
15.06.2023 14:00
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Последние комментарии:
Норм вариант ИМХО. Бюджет на трансферы не резиновый а 100+кк за Райса это оверпрайс. У мешков он врядли будет играть в основе пока Родри в порядке, и он это прекрасно понимает, так что поглядим.
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Ой леол))))
А гейгуннерасты в рот вые6аные уже мечтали видеть его в своём составе)
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голубая помойка .... ну скиньте махинаторов в 5й дивизион, зае... всех
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все, абсолютно все ссут на гг :)
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А какой ему смысл идти на понижение в Сосенал?
ВХЮ - 1 трофей
с0сенал - 0 трофеев
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