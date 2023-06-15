Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2023/24
Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание сезона 2023/24.
Новый сезон возьмет старт в пятницу, 11 августа, когда вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" пройдет испытание обладателем требла в лице "Манчестер Сити".
Маурисио Почеттино начнет свою карьеру в "Челси" с домашнего противостояния с "Ливерпулем" в воскресенье, 13 августа. В этот же день Анге Постекоглу дебютирует в качестве главного тренера "Тоттенхэма", совершив выезд к "Брентфорду".
"Манчестер Юнайтед" в первом туре сыграет с "Вулверхэмптоном" дома, "Арсенал" — примет "Ноттингем Форест".
Завершится сезон 2023/24 в воскресенье, 19 мая 2024.
Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2023/24
Пятница, 11 августа 2023
"Бернли" — "Манчестер Сити"
Суббота, 12 августа 2023
"Арсенал" — "Ноттингем Форест"
"Борнмут" — "Вест Хэм"
"Брайтон" — "Лутон"
"Эвертон" — "Фулхэм"
"Шеффилд Юнайтед" — "Кристал Пэлас"
"Ньюкасл" — "Астон Вилла"
Воскресенье, 13 августа 2023
"Брентфорд" — "Тоттенхэм"
"Челси" — "Ливерпуль"
Понедельник, 14 августа 2023
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон"
Суббота, 19 августа 2023
"Астон Вилла" — "Эвертон"
"Кристал Пэлас" — "Арсенал"
"Фулхэм" — "Брентфорд"
"Ливерпуль" — "Борнмут"
"Лутон" — "Бернли"
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл"
"Ноттингем Форест" — "Шеффилд Юнайтед"
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"
"Вест Хэм" — "Челси"
"Вулверхэмптон" — "Брайтон"
Суббота, 26 августа 2023
"Борнмут" — "Тоттенхэм"
"Арсенал" — "Фулхэм"
"Брентфорд" — "Кристал Пэлас"
"Брайтон" — "Вест Хэм"
"Бернли" — "Астон Вилла"
"Челси" — "Лутон"
"Эвертон" — "Вулверхэмптон"
"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест"
"Ньюкасл" — "Ливерпуль"
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити"
Суббота, 2 сентября 2023
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед"
"Брентфорд" — "Борнмут"
"Брайтон" — "Ньюкасл"
"Бернли" — "Тоттенхэм"
"Челси" — "Ноттингем Форест"
"Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон"
"Ливерпуль" — "Астон Вилла"
"Лутон" — "Вест Хэм"
"Манчестер Сити" — "Фулхэм"
"Шеффилд Юнайтед" — "Эвертон"
Суббота, 16 сентября 2023
"Борнмут" — "Челси"
"Астон Вилла" — "Кристал Пэлас"
"Эвертон" — "Арсенал"
"Фулхэм" — "Лутон"
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон"
"Ньюкасл" — "Брентфорд"
"Ноттингем Форест" — "Бернли"
"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед"
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити"
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль"
Суббота, 23 сентября 2023
"Арсенал" — "Тоттенхэм"
"Брентфорд" — "Эвертон"
"Брайтон" — "Борнмут"
"Бернли" — "Манчестер Юнайтед"
"Челси" — "Астон Вилла"
"Кристал Пэлас" — "Фулхэм"
"Ливерпуль" — "Вест Хэм"
"Лутон" — "Вулверхэмптон"
"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест"
"Шеффилд Юнайтед" — "Ньюкасл"
Суббота, 30 сентября 2023
"Борнмут" — "Арсенал"
"Астон Вилла" — "Брайтон"
"Эвертон" — "Лутон"
"Фулхэм" — "Челси"
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас"
"Ньюкасл" — "Бернли"
"Ноттингем Форест" — "Брентфорд"
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль"
"Вест Хэм" — "Шеффилд Юнайтед"
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити"
Суббота, 7 октября 2023
"Арсенал" — "Манчестер Сити"
"Брайтон" — "Ливерпуль"
"Бернли" — "Челси"
"Кристал Пэлас" — "Ноттингем Форест"
"Эвертон" — "Борнмут"
"Фулхэм" — "Шеффилд Юнайтед"
"Лутон" — "Тоттенхэм"
"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"
"Вест Хэм" — "Ньюкасл"
"Вулверхэмптон" — "Астон Вилла"
Суббота, 21 октября 2023
"Борнмут" — "Вулверхэмптон"
"Астон Вилла" — "Вест Хэм"
"Брентфорд" — "Бернли"
"Челси" — "Арсенал"
"Ливерпуль" — "Эвертон"
"Манчестер Сити" — "Брайтон"
"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас"
"Ноттингем Форест" — "Лутон"
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед"
"Тоттенхэм" — "Фулхэм"
Суббота, 28 октября 2023
"Борнмут" — "Бернли"
"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед"
"Астон Вилла" — "Лутон"
"Брайтон" — "Фулхэм"
"Челси" — "Брентфорд"
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм"
"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест"
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"
"Вест Хэм" — "Эвертон"
"Вулверхэмптон" — "Ньюкасл"
Суббота, 4 ноября 2023
"Брентфорд" — "Вест Хэм"
"Бернли" — "Кристал Пэлас"
"Эвертон" — "Брайтон"
"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед"
"Лутон" — "Ливерпуль"
"Манчестер Сити" — "Борнмут"
"Ньюкасл" — "Арсенал"
"Ноттингем Форест" — "Астон Вилла"
"Шеффилд Юнайтед" — "Вулверхэмптон"
"Тоттенхэм" — "Челси"
Суббота, 11 ноября 2023
"Борнмут" — "Ньюкасл"
"Арсенал" — "Бернли"
"Астон Вилла" — "Фулхэм"
"Брайтон" — "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" — "Манчестер Сити"
"Кристал Пэлас" — "Эвертон"
"Ливерпуль" — "Брентфорд"
"Манчестер Юнайтед" — "Лутон"
"Вест Хэм" — "Ноттингем Форест"
"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм"
Суббота, 25 ноября 2023
"Брентфорд" — "Арсенал"
"Бернли" — "Вест Хэм"
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"
"Фулхэм" — "Вулверхэмптон"
"Лутон" — "Кристал Пэлас"
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль"
"Ньюкасл" — "Челси"
"Ноттингем Форест" — "Брайтон"
"Шеффилд Юнайтед" — "Борнмут"
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла"
Суббота, 2 декабря 2023
"Борнмут" — "Астон Вилла"
"Арсенал" — "Вулверхэмптон"
"Брентфорд" — "Лутон"
"Бернли" — "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" — "Брайтон"
"Ливерпуль" — "Фулхэм"
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"
"Ноттингем Форест" — "Эвертон"
"Вест Хэм" — "Кристал Пэлас"
Вторник, 5 декабря 2023
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити"
"Брайтон" — "Брентфорд"
"Эвертон" — "Ньюкасл"
"Фулхэм" — "Ноттингем Форест"
"Лутон" — "Арсенал"
"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль"
"Тоттенхэм" — "Вест Хэм"
"Вулверхэмптон" — "Бернли"
"Кристал Пэлас" — "Борнмут"
Среда, 6 декабря 2023
"Манчестер Юнайтед" — "Челси"
Суббота, 9 декабря 2023
"Астон Вилла" — "Арсенал"
"Брайтон" — "Бернли"
"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"
"Эвертон" — "Челси"
"Фулхэм" — "Вест Хэм"
"Лутон" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"
"Шеффилд Юнайтед" — "Брентфорд"
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл"
"Вулверхэмптон" — "Ноттингем Форест"
Суббота, 16 декабря 2023
"Борнмут" — "Лутон"
"Арсенал" — "Брайтон"
"Брентфорд" — "Астон Вилла"
"Бернли" — "Эвертон"
"Челси" — "Шеффилд Юнайтед"
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас"
"Ньюкасл" — "Фулхэм"
"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм"
"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон"
Суббота, 23 декабря 2023
"Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед"
"Кристал Пэлас" — "Брайтон"
"Фулхэм" — "Бернли"
"Ливерпуль" — "Арсенал"
"Лутон" — "Ньюкасл"
"Манчестер Сити" — "Брентфорд"
"Ноттингем Форест" — "Борнмут"
"Тоттенхэм" — "Эвертон"
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед"
"Вулверхэмптон" — "Челси"
Вторник, 26 декабря 2023
"Борнмут" — "Фулхэм"
"Арсенал" — "Вест Хэм"
"Брентфорд" — "Вулверхэмптон"
"Брайтон" — "Тоттенхэм"
"Бернли" — "Ливерпуль"
"Челси" — "Кристал Пэлас"
"Эвертон" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла"
"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест"
"Шеффилд Юнайтед" — "Лутон"
Суббота, 30 декабря 2023
"Астон Вилла" — "Бернли"
"Кристал Пэлас" — "Брентфорд"
"Фулхэм" — "Арсенал"
"Ливерпуль" — "Ньюкасл"
"Лутон" — "Челси"
"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед"
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед"
"Тоттенхэм" — "Борнмут"
"Вест Хэм" — "Брайтон"
"Вулверхэмптон" — "Эвертон"
Суббота, 13 января 2024*
"Борнмут" — "Ливерпуль"
"Арсенал" — "Кристал Пэлас"
"Брентфорд" — "Ноттингем Форест"
"Брайтон" — "Вулверхэмптон"
"Бернли" — "Лутон"
"Челси" — "Фулхэм"
"Эвертон" — "Астон Вилла"
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм"
"Ньюкасл" — "Манчестер Сити"
"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"
*Матчи будут распределены между уикендами 13 & 20 января
Вторник, 30 января 2024
"Астон Вилла" — "Ньюкасл"
"Фулхэм" — "Эвертон"
"Лутон" — "Брайтон"
"Ноттингем Форест" — "Арсенал"
"Тоттенхэм" — "Брентфорд"
"Вест Хэм" — "Борнмут"
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"
"Кристал Пэлас" — "Шеффилд Юнайтед"
Среда, 31 января 2024
"Ливерпуль" — "Челси"
"Манчестер Сити" — "Бернли"
Суббота, 3 февраля 2024
"Борнмут" — "Ноттингем Форест"
"Арсенал" — "Ливерпуль"
"Брентфорд" — "Манчестер Сити"
"Брайтон" — "Кристал Пэлас"
"Бернли" — "Фулхэм"
"Челси" — "Вулверхэмптон"
"Эвертон" — "Тоттенхэм"
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм"
"Ньюкасл" — "Лутон"
"Шеффилд Юнайтед" — "Астон Вилла"
Суббота, 10 февраля 2024
"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед"
"Кристал Пэлас" — "Челси"
"Фулхэм" — "Борнмут"
"Ливерпуль" — "Бернли"
"Лутон" — "Шеффилд Юнайтед"
"Манчестер Сити" — "Эвертон"
"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл"
"Тоттенхэм" — "Брайтон"
"Вест Хэм" — "Арсенал"
"Вулверхэмптон" — "Брентфорд"
Суббота, 17 февраля 2024
"Брентфорд" — "Ливерпуль"
"Бернли" — "Арсенал"
"Эвертон" — "Кристал Пэлас"
"Фулхэм" — "Астон Вилла"
"Лутон" — "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Сити" — "Челси"
"Ньюкасл" — "Борнмут"
"Ноттингем Форест" — "Вест Хэм"
"Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон"
"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон"
Суббота, 24 февраля 2024
"Борнмут" — "Манчестер Сити"
"Арсенал" — "Ньюкасл"
"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест"
"Брайтон" — "Эвертон"
"Челси" — "Тоттенхэм"
"Кристал Пэлас" — "Бернли"
"Ливерпуль" — "Лутон"
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм"
"Вест Хэм" — "Брентфорд"
"Вулверхэмптон" — "Шеффилд Юнайтед"
Суббота, 2 марта 2024
"Брентфорд" — "Челси"
"Бернли" — "Борнмут"
"Эвертон" — "Вест Хэм"
"Фулхэм" — "Брайтон"
"Лутон" — "Астон Вилла"
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"
"Ньюкасл" — "Вулверхэмптон"
"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль"
"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"
"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас"
Суббота, 9 марта 2024
"Борнмут" — "Шеффилд Юнайтед"
"Арсенал" — "Брентфорд"
"Астон Вилла" — "Тоттенхэм"
"Брайтон" — "Ноттингем Форест"
"Челси" — "Ньюкасл"
"Кристал Пэлас" — "Лутон"
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон"
"Вест Хэм" — "Бернли"
"Вулверхэмптон" — "Фулхэм"
Суббота, 16 марта 2024
"Арсенал" — "Челси"
"Брайтон" — "Манчестер Сити"
"Бернли" — "Брентфорд"
"Кристал Пэлас" — "Ньюкасл"
"Эвертон" — "Ливерпуль"
"Фулхэм" — "Тоттенхэм"
"Лутон" — "Ноттингем Форест"
"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед"
"Вест Хэм" — "Астон Вилла"
"Вулверхэмптон" — "Борнмут"
Суббота, 30 марта 2024
"Борнмут" — "Эвертон"
"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон"
"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед"
"Челси" — "Бернли"
"Ливерпуль" — "Брайтон"
"Манчестер Сити" — "Арсенал"
"Ньюкасл" — "Вест Хэм"
"Ноттингем Форест" — "Кристал Пэлас"
"Шеффилд Юнайтед" — "Фулхэм"
"Тоттенхэм" — "Лутон"
Вторник, 2 апреля 2024
"Борнмут" — "Кристал Пэлас"
"Арсенал" — "Лутон"
"Брентфорд" — "Брайтон"
"Бернли" — "Вулверхэмптон"
"Ноттингем Форест" — "Фулхэм"
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм"
Среда, 3 апреля 2024
"Челси" — "Манчестер Юнайтед"
"Ньюкасл" — "Эвертон"
"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед"
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
Суббота, 6 апреля 2024
"Астон Вилла" — "Брентфорд"
"Брайтон" — "Арсенал"
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити"
"Эвертон" — "Бернли"
"Фулхэм" — "Ньюкасл"
"Лутон" — "Борнмут"
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"
"Шеффилд Юнайтед" — "Челси"
"Тоттенхэм" — "Ноттингем Форест"
"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм"
Суббота, 13 апреля 2024
"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" — "Астон Вилла"
"Брентфорд" — "Шеффилд Юнайтед"
"Бернли" — "Брайтон"
"Челси" — "Эвертон"
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
"Манчестер Сити" — "Лутон"
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм"
"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон"
"Вест Хэм" — "Фулхэм"
Суббота, 20 апреля 2024
"Астон Вилла" — "Борнмут"
"Брайтон" — "Челси"
"Кристал Пэлас" — "Вест Хэм"
"Эвертон" — "Ноттингем Форест"
"Фулхэм" — "Ливерпуль"
"Лутон" — "Брентфорд"
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"
"Шеффилд Юнайтед" — "Бернли"
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"
"Вулверхэмптон" — "Арсенал"
Суббота, 27 апреля 2024
"Борнмут" — "Брайтон"
"Астон Вилла" — "Челси"
"Эвертон" — "Брентфорд"
"Фулхэм" — "Кристал Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли"
"Ньюкасл" — "Шеффилд Юнайтед"
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити"
"Тоттенхэм" — "Арсенал"
"Вест Хэм" — "Ливерпуль"
"Вулверхэмптон" — "Лутон"
Суббота, 4 мая 2024
"Арсенал" — "Борнмут"
"Брентфорд" — "Фулхэм"
"Брайтон" — "Астон Вилла"
"Бернли" — "Ньюкасл"
"Челси" — "Вест Хэм"
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед"
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм"
"Лутон" — "Эвертон"
"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон"
"Шеффилд Юнайтед" — "Ноттингем Форест"
Суббота, 11 мая 2024
"Борнмут" — "Брентфорд"
"Астон Вилла" — "Ливерпуль"
"Эвертон" — "Шеффилд Юнайтед"
"Фулхэм" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал"
"Ньюкасл" — "Брайтон"
"Ноттингем Форест" — "Челси"
"Тоттенхэм" — "Бернли"
"Вест Хэм" — "Лутон"
"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас"
Воскресенье, 19 мая 2024
"Арсенал" — "Эвертон"
"Брентфорд" — "Ньюкасл"
"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед"
"Бернли" — "Ноттингем Форест"
"Челси" — "Борнмут"
"Кристал Пэлас" — "Астон Вилла"
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон"
"Лутон" — "Фулхэм"
"Манчестер Сити" — "Вест Хэм"
"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм"
15.06.2023 13:00
Просмотров: 1327
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Последние комментарии:
арсосал начинает с потери очков пхехехехе
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Михyйог как всегда… Через год еще запостил бы
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Збс, начнем е6алочку всея апл с главных опущенцев - фк лyзepxyй
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