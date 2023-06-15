Премьер-Лига опубликовала расписание на сезон 2023/24

Премьер-Лига опубликовала предварительное расписание сезона 2023/24.

Новый сезон возьмет старт в пятницу, 11 августа, когда вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" пройдет испытание обладателем требла в лице "Манчестер Сити".



Маурисио Почеттино начнет свою карьеру в "Челси" с домашнего противостояния с "Ливерпулем" в воскресенье, 13 августа. В этот же день Анге Постекоглу дебютирует в качестве главного тренера "Тоттенхэма", совершив выезд к "Брентфорду".



"Манчестер Юнайтед" в первом туре сыграет с "Вулверхэмптоном" дома, "Арсенал" — примет "Ноттингем Форест".



Завершится сезон 2023/24 в воскресенье, 19 мая 2024.



Предварительное расписание сезона Премьер-Лиги 2023/24



Пятница, 11 августа 2023



"Бернли" — "Манчестер Сити"



Суббота, 12 августа 2023



"Арсенал" — "Ноттингем Форест"

"Борнмут" — "Вест Хэм"

"Брайтон" — "Лутон"

"Эвертон" — "Фулхэм"

"Шеффилд Юнайтед" — "Кристал Пэлас"

"Ньюкасл" — "Астон Вилла"



Воскресенье, 13 августа 2023



"Брентфорд" — "Тоттенхэм"

"Челси" — "Ливерпуль"



Понедельник, 14 августа 2023



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон"



Суббота, 19 августа 2023



"Астон Вилла" — "Эвертон"

"Кристал Пэлас" — "Арсенал"

"Фулхэм" — "Брентфорд"

"Ливерпуль" — "Борнмут"

"Лутон" — "Бернли"

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл"

"Ноттингем Форест" — "Шеффилд Юнайтед"

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"

"Вест Хэм" — "Челси"

"Вулверхэмптон" — "Брайтон"



Суббота, 26 августа 2023



"Борнмут" — "Тоттенхэм"

"Арсенал" — "Фулхэм"

"Брентфорд" — "Кристал Пэлас"

"Брайтон" — "Вест Хэм"

"Бернли" — "Астон Вилла"

"Челси" — "Лутон"

"Эвертон" — "Вулверхэмптон"

"Манчестер Юнайтед" — "Ноттингем Форест"

"Ньюкасл" — "Ливерпуль"

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити"



Суббота, 2 сентября 2023



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед"

"Брентфорд" — "Борнмут"

"Брайтон" — "Ньюкасл"

"Бернли" — "Тоттенхэм"

"Челси" — "Ноттингем Форест"

"Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон"

"Ливерпуль" — "Астон Вилла"

"Лутон" — "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" — "Фулхэм"

"Шеффилд Юнайтед" — "Эвертон"



Суббота, 16 сентября 2023



"Борнмут" — "Челси"

"Астон Вилла" — "Кристал Пэлас"

"Эвертон" — "Арсенал"

"Фулхэм" — "Лутон"

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон"

"Ньюкасл" — "Брентфорд"

"Ноттингем Форест" — "Бернли"

"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед"

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити"

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль"



Суббота, 23 сентября 2023



"Арсенал" — "Тоттенхэм"

"Брентфорд" — "Эвертон"

"Брайтон" — "Борнмут"

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед"

"Челси" — "Астон Вилла"

"Кристал Пэлас" — "Фулхэм"

"Ливерпуль" — "Вест Хэм"

"Лутон" — "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест"

"Шеффилд Юнайтед" — "Ньюкасл"



Суббота, 30 сентября 2023



"Борнмут" — "Арсенал"

"Астон Вилла" — "Брайтон"

"Эвертон" — "Лутон"

"Фулхэм" — "Челси"

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас"

"Ньюкасл" — "Бернли"

"Ноттингем Форест" — "Брентфорд"

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль"

"Вест Хэм" — "Шеффилд Юнайтед"

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити"



Суббота, 7 октября 2023



"Арсенал" — "Манчестер Сити"

"Брайтон" — "Ливерпуль"

"Бернли" — "Челси"

"Кристал Пэлас" — "Ноттингем Форест"

"Эвертон" — "Борнмут"

"Фулхэм" — "Шеффилд Юнайтед"

"Лутон" — "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд"

"Вест Хэм" — "Ньюкасл"

"Вулверхэмптон" — "Астон Вилла"



Суббота, 21 октября 2023



"Борнмут" — "Вулверхэмптон"

"Астон Вилла" — "Вест Хэм"

"Брентфорд" — "Бернли"

"Челси" — "Арсенал"

"Ливерпуль" — "Эвертон"

"Манчестер Сити" — "Брайтон"

"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас"

"Ноттингем Форест" — "Лутон"

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" — "Фулхэм"



Суббота, 28 октября 2023



"Борнмут" — "Бернли"

"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед"

"Астон Вилла" — "Лутон"

"Брайтон" — "Фулхэм"

"Челси" — "Брентфорд"

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест"

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"

"Вест Хэм" — "Эвертон"

"Вулверхэмптон" — "Ньюкасл"



Суббота, 4 ноября 2023



"Брентфорд" — "Вест Хэм"

"Бернли" — "Кристал Пэлас"

"Эвертон" — "Брайтон"

"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед"

"Лутон" — "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" — "Борнмут"

"Ньюкасл" — "Арсенал"

"Ноттингем Форест" — "Астон Вилла"

"Шеффилд Юнайтед" — "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" — "Челси"



Суббота, 11 ноября 2023



"Борнмут" — "Ньюкасл"

"Арсенал" — "Бернли"

"Астон Вилла" — "Фулхэм"

"Брайтон" — "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" — "Манчестер Сити"

"Кристал Пэлас" — "Эвертон"

"Ливерпуль" — "Брентфорд"

"Манчестер Юнайтед" — "Лутон"

"Вест Хэм" — "Ноттингем Форест"

"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм"



Суббота, 25 ноября 2023



"Брентфорд" — "Арсенал"

"Бернли" — "Вест Хэм"

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"

"Фулхэм" — "Вулверхэмптон"

"Лутон" — "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль"

"Ньюкасл" — "Челси"

"Ноттингем Форест" — "Брайтон"

"Шеффилд Юнайтед" — "Борнмут"

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла"



Суббота, 2 декабря 2023



"Борнмут" — "Астон Вилла"

"Арсенал" — "Вулверхэмптон"

"Брентфорд" — "Лутон"

"Бернли" — "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" — "Брайтон"

"Ливерпуль" — "Фулхэм"

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"

"Ноттингем Форест" — "Эвертон"

"Вест Хэм" — "Кристал Пэлас"



Вторник, 5 декабря 2023



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити"

"Брайтон" — "Брентфорд"

"Эвертон" — "Ньюкасл"

"Фулхэм" — "Ноттингем Форест"

"Лутон" — "Арсенал"

"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль"

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм"

"Вулверхэмптон" — "Бернли"

"Кристал Пэлас" — "Борнмут"



Среда, 6 декабря 2023



"Манчестер Юнайтед" — "Челси"



Суббота, 9 декабря 2023



"Астон Вилла" — "Арсенал"

"Брайтон" — "Бернли"

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"

"Эвертон" — "Челси"

"Фулхэм" — "Вест Хэм"

"Лутон" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"

"Шеффилд Юнайтед" — "Брентфорд"

"Тоттенхэм" — "Ньюкасл"

"Вулверхэмптон" — "Ноттингем Форест"



Суббота, 16 декабря 2023



"Борнмут" — "Лутон"

"Арсенал" — "Брайтон"

"Брентфорд" — "Астон Вилла"

"Бернли" — "Эвертон"

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас"

"Ньюкасл" — "Фулхэм"

"Ноттингем Форест" — "Тоттенхэм"

"Вест Хэм" — "Вулверхэмптон"



Суббота, 23 декабря 2023



"Астон Вилла" — "Шеффилд Юнайтед"

"Кристал Пэлас" — "Брайтон"

"Фулхэм" — "Бернли"

"Ливерпуль" — "Арсенал"

"Лутон" — "Ньюкасл"

"Манчестер Сити" — "Брентфорд"

"Ноттингем Форест" — "Борнмут"

"Тоттенхэм" — "Эвертон"

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед"

"Вулверхэмптон" — "Челси"



Вторник, 26 декабря 2023



"Борнмут" — "Фулхэм"

"Арсенал" — "Вест Хэм"

"Брентфорд" — "Вулверхэмптон"

"Брайтон" — "Тоттенхэм"

"Бернли" — "Ливерпуль"

"Челси" — "Кристал Пэлас"

"Эвертон" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла"

"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест"

"Шеффилд Юнайтед" — "Лутон"



Суббота, 30 декабря 2023



"Астон Вилла" — "Бернли"

"Кристал Пэлас" — "Брентфорд"

"Фулхэм" — "Арсенал"

"Ливерпуль" — "Ньюкасл"

"Лутон" — "Челси"

"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед"

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" — "Борнмут"

"Вест Хэм" — "Брайтон"

"Вулверхэмптон" — "Эвертон"



Суббота, 13 января 2024*



"Борнмут" — "Ливерпуль"

"Арсенал" — "Кристал Пэлас"

"Брентфорд" — "Ноттингем Форест"

"Брайтон" — "Вулверхэмптон"

"Бернли" — "Лутон"

"Челси" — "Фулхэм"

"Эвертон" — "Астон Вилла"

"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм"

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити"

"Шеффилд Юнайтед" — "Вест Хэм"



*Матчи будут распределены между уикендами 13 & 20 января



Вторник, 30 января 2024



"Астон Вилла" — "Ньюкасл"

"Фулхэм" — "Эвертон"

"Лутон" — "Брайтон"

"Ноттингем Форест" — "Арсенал"

"Тоттенхэм" — "Брентфорд"

"Вест Хэм" — "Борнмут"

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"

"Кристал Пэлас" — "Шеффилд Юнайтед"



Среда, 31 января 2024



"Ливерпуль" — "Челси"

"Манчестер Сити" — "Бернли"



Суббота, 3 февраля 2024



"Борнмут" — "Ноттингем Форест"

"Арсенал" — "Ливерпуль"

"Брентфорд" — "Манчестер Сити"

"Брайтон" — "Кристал Пэлас"

"Бернли" — "Фулхэм"

"Челси" — "Вулверхэмптон"

"Эвертон" — "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм"

"Ньюкасл" — "Лутон"

"Шеффилд Юнайтед" — "Астон Вилла"



Суббота, 10 февраля 2024



"Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед"

"Кристал Пэлас" — "Челси"

"Фулхэм" — "Борнмут"

"Ливерпуль" — "Бернли"

"Лутон" — "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" — "Эвертон"

"Ноттингем Форест" — "Ньюкасл"

"Тоттенхэм" — "Брайтон"

"Вест Хэм" — "Арсенал"

"Вулверхэмптон" — "Брентфорд"



Суббота, 17 февраля 2024



"Брентфорд" — "Ливерпуль"

"Бернли" — "Арсенал"

"Эвертон" — "Кристал Пэлас"

"Фулхэм" — "Астон Вилла"

"Лутон" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" — "Челси"

"Ньюкасл" — "Борнмут"

"Ноттингем Форест" — "Вест Хэм"

"Шеффилд Юнайтед" — "Брайтон"

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон"



Суббота, 24 февраля 2024



"Борнмут" — "Манчестер Сити"

"Арсенал" — "Ньюкасл"

"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест"

"Брайтон" — "Эвертон"

"Челси" — "Тоттенхэм"

"Кристал Пэлас" — "Бернли"

"Ливерпуль" — "Лутон"

"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм"

"Вест Хэм" — "Брентфорд"

"Вулверхэмптон" — "Шеффилд Юнайтед"



Суббота, 2 марта 2024



"Брентфорд" — "Челси"

"Бернли" — "Борнмут"

"Эвертон" — "Вест Хэм"

"Фулхэм" — "Брайтон"

"Лутон" — "Астон Вилла"

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" — "Вулверхэмптон"

"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль"

"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"

"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас"



Суббота, 9 марта 2024



"Борнмут" — "Шеффилд Юнайтед"

"Арсенал" — "Брентфорд"

"Астон Вилла" — "Тоттенхэм"

"Брайтон" — "Ноттингем Форест"

"Челси" — "Ньюкасл"

"Кристал Пэлас" — "Лутон"

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон"

"Вест Хэм" — "Бернли"

"Вулверхэмптон" — "Фулхэм"



Суббота, 16 марта 2024



"Арсенал" — "Челси"

"Брайтон" — "Манчестер Сити"

"Бернли" — "Брентфорд"

"Кристал Пэлас" — "Ньюкасл"

"Эвертон" — "Ливерпуль"

"Фулхэм" — "Тоттенхэм"

"Лутон" — "Ноттингем Форест"

"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед"

"Вест Хэм" — "Астон Вилла"

"Вулверхэмптон" — "Борнмут"



Суббота, 30 марта 2024



"Борнмут" — "Эвертон"

"Астон Вилла" — "Вулверхэмптон"

"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед"

"Челси" — "Бернли"

"Ливерпуль" — "Брайтон"

"Манчестер Сити" — "Арсенал"

"Ньюкасл" — "Вест Хэм"

"Ноттингем Форест" — "Кристал Пэлас"

"Шеффилд Юнайтед" — "Фулхэм"

"Тоттенхэм" — "Лутон"



Вторник, 2 апреля 2024



"Борнмут" — "Кристал Пэлас"

"Арсенал" — "Лутон"

"Брентфорд" — "Брайтон"

"Бернли" — "Вулверхэмптон"

"Ноттингем Форест" — "Фулхэм"

"Вест Хэм" — "Тоттенхэм"



Среда, 3 апреля 2024



"Челси" — "Манчестер Юнайтед"

"Ньюкасл" — "Эвертон"

"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" — "Астон Вилла"



Суббота, 6 апреля 2024



"Астон Вилла" — "Брентфорд"

"Брайтон" — "Арсенал"

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити"

"Эвертон" — "Бернли"

"Фулхэм" — "Ньюкасл"

"Лутон" — "Борнмут"

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль"

"Шеффилд Юнайтед" — "Челси"

"Тоттенхэм" — "Ноттингем Форест"

"Вулверхэмптон" — "Вест Хэм"



Суббота, 13 апреля 2024



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" — "Астон Вилла"

"Брентфорд" — "Шеффилд Юнайтед"

"Бернли" — "Брайтон"

"Челси" — "Эвертон"

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" — "Лутон"

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм"

"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон"

"Вест Хэм" — "Фулхэм"



Суббота, 20 апреля 2024



"Астон Вилла" — "Борнмут"

"Брайтон" — "Челси"

"Кристал Пэлас" — "Вест Хэм"

"Эвертон" — "Ноттингем Форест"

"Фулхэм" — "Ливерпуль"

"Лутон" — "Брентфорд"

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"

"Шеффилд Юнайтед" — "Бернли"

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"

"Вулверхэмптон" — "Арсенал"



Суббота, 27 апреля 2024



"Борнмут" — "Брайтон"

"Астон Вилла" — "Челси"

"Эвертон" — "Брентфорд"

"Фулхэм" — "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" — "Бернли"

"Ньюкасл" — "Шеффилд Юнайтед"

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" — "Арсенал"

"Вест Хэм" — "Ливерпуль"

"Вулверхэмптон" — "Лутон"



Суббота, 4 мая 2024



"Арсенал" — "Борнмут"

"Брентфорд" — "Фулхэм"

"Брайтон" — "Астон Вилла"

"Бернли" — "Ньюкасл"

"Челси" — "Вест Хэм"

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм"

"Лутон" — "Эвертон"

"Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон"

"Шеффилд Юнайтед" — "Ноттингем Форест"



Суббота, 11 мая 2024



"Борнмут" — "Брентфорд"

"Астон Вилла" — "Ливерпуль"

"Эвертон" — "Шеффилд Юнайтед"

"Фулхэм" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал"

"Ньюкасл" — "Брайтон"

"Ноттингем Форест" — "Челси"

"Тоттенхэм" — "Бернли"

"Вест Хэм" — "Лутон"

"Вулверхэмптон" — "Кристал Пэлас"



Воскресенье, 19 мая 2024



"Арсенал" — "Эвертон"

"Брентфорд" — "Ньюкасл"

"Брайтон" — "Манчестер Юнайтед"

"Бернли" — "Ноттингем Форест"

"Челси" — "Борнмут"

"Кристал Пэлас" — "Астон Вилла"

"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон"

"Лутон" — "Фулхэм"

"Манчестер Сити" — "Вест Хэм"

"Шеффилд Юнайтед" — "Тоттенхэм"