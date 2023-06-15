Рэшфорд выключил телевизор, когда "Сити" выиграл Лигу Чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что не смог заставить себя посмотреть, как игроки"Манчестер Сити" поднимают трофей Лиги Чемпионов.

В марте защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказывал, что выключил телевизор, когда "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Лиги.



Точно так же поступил Рэшфорд, когда в минувшую субботу "Сити" победил "Интер" в финале Лиги Чемпионов, завершив этот сезон с треблом.



"То же самое со мной. Мне нравится смотреть футбол, мне нравится смотреть лучшие матчи, и именно это я делаю".



"Но после того, как они выиграли матч, мне не нужно смотреть, как они празднуют и все такое. Поэтому да, я выключил телевизор!" — цитирует Рэшфорда The Independent.