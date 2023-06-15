Рэшфорд выключил телевизор, когда "Сити" выиграл Лигу Чемпионов
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что не смог заставить себя посмотреть, как игроки"Манчестер Сити" поднимают трофей Лиги Чемпионов.
В марте защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказывал, что выключил телевизор, когда "Манчестер Юнайтед" завоевал Кубок Лиги.
Точно так же поступил Рэшфорд, когда в минувшую субботу "Сити" победил "Интер" в финале Лиги Чемпионов, завершив этот сезон с треблом.
"То же самое со мной. Мне нравится смотреть футбол, мне нравится смотреть лучшие матчи, и именно это я делаю".
"Но после того, как они выиграли матч, мне не нужно смотреть, как они празднуют и все такое. Поэтому да, я выключил телевизор!" — цитирует Рэшфорда The Independent.
15.06.2023 12:00
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А вот ваши легенды жопой трясут перед Сити
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