Клубам Премьер-Лиги будет проще приглашать игроков из-за рубежа

Клубам Премьер-Лиги и Чемпионшипа разрешили подписывать до четырех иностранных игроков за сезон, которые автоматически не могут получить разрешение на работу в Англии.

После Brexit в 2020 году у клубов Премьер-Лиги возникли сложности с приглашением игроков из Евросоюза. Такие футболисты были приравнены к представителям дальнего зарубежья.



Кроме того, после Brexit клубам Премьер-Лиги приходилось ждать, когда игроку из Евросоюза исполнится 18 лет. Раньше таких футболистов можно было подписывать уже в 16-летнем возрасте.



В итоге было решено сделать определенные послабления, и с этого лета каждый клуб Премьер-Лиги и Чемпионшипа сможет подписывать до четырех игроков из-за рубежа, которые не набирают необходимого балла для автоматического разрешения на работу.



Для клубов Лиги Один и Лиги два лимит таких приобретений составит не четыре, а два игрока.



В заявлении FA говорится, что эти нововведения обеспечат английским клубам "дополнительный доступ к исключительным международным талантам", которые автоматически не могут получить рабочую визу.