Колуилл тренируется со сборной Англии

Защитник "Челси" Леви Колуилл был привлечен к тренировкам со сборной Англии.

Изначально 20-летний Колуилл был вызван только в молодежную сборную Англии, которой вскоре предстоит выступить на Чемпионат Европы U-21 в Румынии и Грузии.



Однако главный тренер взрослой сборной Гарет Саутгейт принял решение привлечь Колуилла к занятиям своей команды. Таким образом, Леви заменил выбывшего с травмой Льюиса Данка из "Брайтона".



Daily Mail и вовсе утверждает, что Саутгейт рассматривает Колуилла в качестве преемника для Харри Магуайра, который в этом сезоне не был основным игроком в "Манчестер Юнайтед".



По слухам, Саутгейт даже собирается взять Колуилла на выезд к сборной Мальты и наигрывать Леви в преддверии Евро-2024 следующим летом.



Добавим, ранее эти летом "Челси" отказался продать Колуилла в "Брайтон", где Леви провел сезон 2022/23 на правах аренды, за 30 миллионов фунтов. Ожидается, что вскоре "чайки" увеличат сумму до 40 млн. фунтов.