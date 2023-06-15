Колуилл тренируется со сборной Англии
Защитник "Челси" Леви Колуилл был привлечен к тренировкам со сборной Англии.
Изначально 20-летний Колуилл был вызван только в молодежную сборную Англии, которой вскоре предстоит выступить на Чемпионат Европы U-21 в Румынии и Грузии.
Однако главный тренер взрослой сборной Гарет Саутгейт принял решение привлечь Колуилла к занятиям своей команды. Таким образом, Леви заменил выбывшего с травмой Льюиса Данка из "Брайтона".
Daily Mail и вовсе утверждает, что Саутгейт рассматривает Колуилла в качестве преемника для Харри Магуайра, который в этом сезоне не был основным игроком в "Манчестер Юнайтед".
По слухам, Саутгейт даже собирается взять Колуилла на выезд к сборной Мальты и наигрывать Леви в преддверии Евро-2024 следующим летом.
Добавим, ранее эти летом "Челси" отказался продать Колуилла в "Брайтон", где Леви провел сезон 2022/23 на правах аренды, за 30 миллионов фунтов. Ожидается, что вскоре "чайки" увеличат сумму до 40 млн. фунтов.
15.06.2023 10:00
Просмотров: 63
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: