Зинченко призывает выгнать всех российских и белорусских спортсменов

Александр Зинченко Защитник "Арсенала" Александр Зинченко призвал исключить российских и белорусских спортсменов из всех международных соревнований.

С момента начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 Зинченко регулярно высказывается на эту тему. Александр очень тяжело переживает то, что происходит у него на родине.

Зинченко возмущен, что очень многие спортсмены из России и Белоруссии предпочитают молчать. По мнению Александра, в спорте не должно быть людей с паспортами этих двух стран.

"Я никогда не приму их реакцию. Я должен быть честен. Вы можете сказать: "Но они же ничего не сделали". Нет, они сделали — они не отреагировали".

"У них есть миллионы подписчиков и возможность обращаться к ним. Если у тебя 10 миллионов подписчиков в инстаграме, ты можешь написать "остановите это", и кто-нибудь из этих 10 миллионов передаст это послание дальше. И в конце концов это сработает. Но раз никто не высказывается, потому что им страшно, то не называйте нас братьями. Никогда".

"Я являюсь одним из украинцев, которым не нравится видеть их ни в каком виде спорте. Их определенно нельзя допускать до соревнований. Почему? А как много бомб и ракет было отправлено из Белоруссии?"

"Слушайте, я не политик. Я не понимаю ничего в политике. Не понимаю и никогда не буду понимать, потому что политика — не мое дело. Это война, а они говорят: "Не смешивайте политику со спортом". Но это не политика, это война", — сообщил Зинченко в интервью Пирсу Моргану.

Также Александр объяснил, почему сам не берет оружие в руки.

"Придет время, и каждый окажется там. Это будет последний звонок или вроде того".

"Все мы там окажемся. Каждый окажется. В то же время я думаю о том, что в данный момент я полезнее здесь".

"Но когда не знаешь, что произойдет? Как много людей погибло в результате этого вторжения? Я никогда не прятался", — добавил Зинченко.


Метки Арсенал, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1877

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  1. redman31 15.06.2023 10:00 # redman31
    "Все мы там окажемся. Каждый окажется. В то же время я думаю о том, что в данный момент я полезнее здесь и уже помог просрать Арсеналу чемпионство" - заявил Зинченко

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  2. whitecolor 15.06.2023 09:59 # whitecolor
    Долбоёб блять!
    Гнать хохложопых!

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  3. sace 15.06.2023 09:57 # sace
    под бахмут свинину

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  4. ivan-tns 15.06.2023 09:57 # ivan-tns
    Защищает свои бабки! Кто деньги платит, тот девушку танцует

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  5. scauzer11 15.06.2023 09:46 # scauzer11
    плакал хоть во время своего плять предложения))

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  6. bmw-e34 15.06.2023 09:27 # bmw-e34
    ЭтА рАсийский сайт (с) фаплоорки

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  7. shakur 15.06.2023 09:18 # shakur
    Высказывания в инсте всегда останавливали войны, как преклонение колена и радужные шнурки помогали побороть расизм и гомофобию, тут Зинченко прав.
    Но он не учёл один момент - в России заблокировали инсту:(

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  8. skydreams 15.06.2023 09:17 # skydreams
    Если у тебя 10 миллионов подписчиков в инстаграме, ты можешь написать "остановите это", и кто-нибудь из этих 10 миллионов передаст это послание дальше. И в конце концов это сработает.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100985/?c=1

    Это так работает? Хорошо, что теперь есть соцсети, они останавливают войны.

    Ну зина, ну умён

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  9. jirrort 15.06.2023 09:12 # jirrort
    Это правильно. Никуда не допускать жопаузких , пусть в своей опущенной паРашке гниют.

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  10. quavo 15.06.2023 09:11 # quavo
    Типичная хозло6лядь))

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  11. yela 15.06.2023 09:04 # yela
    Все по делу сказал.
    русня = гниль

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