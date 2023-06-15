Зинченко призывает выгнать всех российских и белорусских спортсменов

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко призвал исключить российских и белорусских спортсменов из всех международных соревнований.

С момента начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 Зинченко регулярно высказывается на эту тему. Александр очень тяжело переживает то, что происходит у него на родине.



Зинченко возмущен, что очень многие спортсмены из России и Белоруссии предпочитают молчать. По мнению Александра, в спорте не должно быть людей с паспортами этих двух стран.



"Я никогда не приму их реакцию. Я должен быть честен. Вы можете сказать: "Но они же ничего не сделали". Нет, они сделали — они не отреагировали".



"У них есть миллионы подписчиков и возможность обращаться к ним. Если у тебя 10 миллионов подписчиков в инстаграме, ты можешь написать "остановите это", и кто-нибудь из этих 10 миллионов передаст это послание дальше. И в конце концов это сработает. Но раз никто не высказывается, потому что им страшно, то не называйте нас братьями. Никогда".



"Я являюсь одним из украинцев, которым не нравится видеть их ни в каком виде спорте. Их определенно нельзя допускать до соревнований. Почему? А как много бомб и ракет было отправлено из Белоруссии?"



"Слушайте, я не политик. Я не понимаю ничего в политике. Не понимаю и никогда не буду понимать, потому что политика — не мое дело. Это война, а они говорят: "Не смешивайте политику со спортом". Но это не политика, это война", — сообщил Зинченко в интервью Пирсу Моргану.



Также Александр объяснил, почему сам не берет оружие в руки.



"Придет время, и каждый окажется там. Это будет последний звонок или вроде того".



"Все мы там окажемся. Каждый окажется. В то же время я думаю о том, что в данный момент я полезнее здесь".



"Но когда не знаешь, что произойдет? Как много людей погибло в результате этого вторжения? Я никогда не прятался", — добавил Зинченко.