Штейдтен близок к назначению техническим директором "Вест Хэм"

Тим Штейдтен близок к назначению техническим директором "Вест Хэма".

Завершив этот сезон победой в Лиге Конференций, "Вест Хэм" решил не увольнять своего главного тренера Дэвида Мойеса, однако некоторые изменения боссы лондонского клуба все же планируют осуществить.



Например, "Вест Хэм" собирается назначить технического директора, и фаворитом на эту роль является Штейдтен, который прошел собеседование и лично встретился с Мойесом на этой недели.



44-летний немец, которого ранее сватали в "Тоттенхэм" и "Челси", находится без клуба с марта, когда он покинул "Байер".



В ближайшие дни "Вест Хэм" примет окончательное решение, получит ли Штейдтен работу. Ожидается, что это никак не повлияет на спортивного директора "молотобойцев" Марка Нобла, который только год назад повесил бутсы на гвоздь и все еще набирается опыта.