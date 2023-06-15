Нападающий "Челси" Кай Хаверц готов перейти в "Арсенал", если двум клубам удастся договориться о его стоимости.

Напомним, накануне стало известно, что "Арсенал" сделал "Челси" стартовое предложение о покупке Хаверца. У Кая остается только два года по контракту, поэтому "синие" открыты к продаже героя финала Лиги Чемпионов двухлетней давности.



По информации Daily Mail, "Челси" требует минимум 70 миллионов фунтов за Хаверца, тогда как "Арсенал" надеется договориться на 60 млн. фунтов, включая бонусы.



Сам Хаверц осведомлен об интересе "Арсенала" и готов сменить один лондонский клуб на другой, а согласование условий личного контракта выглядит формальностью — "канониры" готовы платить 24-летнему немцу свыше 200,000 фунтов в неделю.