Хаверц готов перейти в "Арсенал"

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц готов перейти в "Арсенал", если двум клубам удастся договориться о его стоимости.

Напомним, накануне стало известно, что "Арсенал" сделал "Челси" стартовое предложение о покупке Хаверца. У Кая остается только два года по контракту, поэтому "синие" открыты к продаже героя финала Лиги Чемпионов двухлетней давности.

По информации Daily Mail, "Челси" требует минимум 70 миллионов фунтов за Хаверца, тогда как "Арсенал" надеется договориться на 60 млн. фунтов, включая бонусы.

Сам Хаверц осведомлен об интересе "Арсенала" и готов сменить один лондонский клуб на другой, а согласование условий личного контракта выглядит формальностью — "канониры" готовы платить 24-летнему немцу свыше 200,000 фунтов в неделю.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 696

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 15.06.2023 07:53 # mixmaster
    Уахаххаха*2

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  2. selta 15.06.2023 07:37 # selta
    шо за шлюгегехаймен этот хyйверц!

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  3. yamateh 15.06.2023 07:11 # yamateh
    Неужели Почеттино не будет делать ставку на Хаверца. Боюсь процесс возвращения в топ4 затянется не на один сезон.

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