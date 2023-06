Светская хроника за четверг

"Челси" не отпустит Калиду Кулибали и Ромелу Лукаку в аренду. Рубен Невеш предложен "Арсеналу". Роман Абрамович поселился в Стамбуле. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ювентус" потребовал 68 миллионов фунтов от "Челси" за нападающего Душана Влаховича. "Синие" готовы включить в сделку по 23-летнему сербу одного из пяти своих игроков. (La Gazzetta dello Sport)



Одним из этих пяти игроков является защитник Калиду Кулибали, которого также хочет "Интер". (Corriere dello Sport)



"Челси" сообщил "Интеру", что не собирается рассматривать предложения по аренде Кулибали или нападающего Ромелу Лукаку. (Fabrizio Romano)



"Челси" заинтересован в голкипере "Брайтона" Роберте Санчесе. (Daily Mail)



"Челси" ожидает, что голкипер Эдуар Менди покинет клуб этим летом. (Fabrizio Romano)



"Челси" готов перебить любое предложение "Арсенала" по полузащитнику "Брайтона" Мойсесу Кайседо, которого также хочет "Бавария". (Football Insider)



"Арсенал" близок к покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса за 110 млн. фунтов. (The Sun)



Агент Жорже Мендеш предложил полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша "Арсеналу". (The Sun)



Голкипер "Брентфорда" Давид Райя согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом". (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" не собирается рассматривать предложения по аренде полузащитника Джеймса Макати, который будет интегрирован в первую команду со следующего сезона. (Daily Mail)



"Ньюкасл" следит за крайним защитником "Саутгемптона" Кайлом Уолкер-Питерсом. (The Telegraph)



"Бернли" и "Борнмут" лидируют в борьбе за малийского нападающего "Альмерии" Эль-Билаля Туре. (Football Insider)



Другое



"Астон Вилла" согласовала переход спортивного директора "Севильи" Мончи. (Football Insider)



Бывший наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра может возглавить сборную США. (ESPN)



Легенда "Юнайтед" Пол Скоулз оказался на костылях после благотворительного матча. (The Sun)



ПСЖ потерял миллион подписчиков в инстаграме после новости об уходе из клуба Лионеля Месси. (Daily Mail)



Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович поселился в Стамбуле и снимает дом за 40,000 фунтов в месяц. (Daily Mirror)