"Юнайтед" завершил интерес к Кейну

"Манчестер Юнайтед" завершил свой интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Приглашение забивного нападающего остается приоритетной задачей для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это лето, но теперь "красные дьяволы" ориентируются на альтернативные цели.



Как сообщает The Guardian, решение "Юнайтед" отказаться от своих притязаний на Кейна связано с тем, что трансфер капитана сборной Англии не выглядит реалистичным.



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви по-прежнему не хочет продавать Кейна, особенно конкуренту по Премьер-Лиге. Также на "Олд Траффорд" считают, что их клуб не может так крупно тратиться на игрока, которому в следующем месяце исполняется 30 лет.



"Юнайтед" по-прежнему заинтересован в Викторе Осимхене, но оцениваемый в 130 миллионов фунтов бомбардир "Наполи", вероятно, будет вне досягаемости "дьяволов".



Куда более реалистичной целью для "Юнайтед" выглядит Расмус Хейлунд из "Аталанты". 20-летний датчанин, забивший девять голов в 32 матчах этого сезона Серии А, оценивается в 50 млн. фунтов.