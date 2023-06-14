"Брентфорд" не удалось купить Бреннана Джонсона за 30 млн. фунтов

"Брентфорд" предложил рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов за нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона, но в ответ последовал отказ.

Как сообщает Evening Standard, главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является большим поклонником таланта Джонсона, который сыграл ключевую роль в продлении "Форест" прописки в этом сезоне Премьер-Лиги, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.



"Форест" рассматривает Джонсона в качестве своего ключевого игрока, и только действительно крупное предложение заставит "лесников" отпустить 22-летнего валлийца.



Уже выкупив Кевина Шаде у "Фрайбурга" за 20 млн. фунтов, "Брентфорд" продолжает искать усиление атаки, к чему "пчел" подталкивает восьмимесячная дисквалификация Айвена Тоуни.