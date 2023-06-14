"Ньюкасл" близок к покупке Бареллы

Николо Барелла "Ньюкасл" близок к покупке полузащитника "Интера" Николо Бареллы за 50 миллионов фунтов.

До сих пор главными целями "Ньюкасла" среди полузащитников считались Джеймс Мэддисон из "Лестера" и Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед".

Однако в первую очередь "сороки" решили заручиться услугами Бареллы, который помог "Интеру" выиграть оба внутренних кубковых соревнования и достичь финала Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" и "Интер" значительно продвинулись в переговорах за последние дни, однако сделка еще не согласована.

26-летний Барелла, на счету которого 43 матча за сборную Италии, может стать самым высокооплачиваемым игроком команды Эдди Хау.

Барелла отличается высокой работоспособностью и за последнюю пару лет заслужил репутацию одного из лучших опорных полузащитников в Европе. Также Николо хорош возле чужих ворот, забив восемь голов в 35 матчах этого сезона Серии А.


Метки Барелла, Интер, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 754

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 14.06.2023 22:34 # quavo
    Да ахуеть, баррела лютый тип

    (ответить)

  2. arsenal-win 14.06.2023 22:09 # arsenal-win
    Обычным середняком может стать в АПЛ, куды бл*ть "самым высокооплачиваемым" ?!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: