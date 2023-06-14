"Челси" отказался продать Маунта в МЮ за 40 млн. фунтов

"Челси" ответил отказом на стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Мейсона Маунта.

В данный момент у Маунта остается только 12 месяцев по контракту, а новая сделка выглядит невозможной, что подталкивает "Челси" к продаже Мейсона этим летом.



"Юнайтед" уже долгое время считается фаворитом в борьбе за Маунта, а сейчас клуб с "Олд Траффорд" выдвинул официальное предложение о покупке 24-летнего игрока сборной Англии, сообщает The Telegraph.



Однако"Челси" отклонил это предложение, установив за своего воспитанника цену в 70 млн. фунтов.



Ожидается, что этот отказ не остановит "Юнайтед", который вскоре должен вернуться с улучшенным предложением. "Красные дьяволы" уверены, что смогут заполучить Мейсона.