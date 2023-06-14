"Челси" отказался продать Маунта в МЮ за 40 млн. фунтов
"Челси" ответил отказом на стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Мейсона Маунта.
В данный момент у Маунта остается только 12 месяцев по контракту, а новая сделка выглядит невозможной, что подталкивает "Челси" к продаже Мейсона этим летом.
"Юнайтед" уже долгое время считается фаворитом в борьбе за Маунта, а сейчас клуб с "Олд Траффорд" выдвинул официальное предложение о покупке 24-летнего игрока сборной Англии, сообщает The Telegraph.
Однако"Челси" отклонил это предложение, установив за своего воспитанника цену в 70 млн. фунтов.
Ожидается, что этот отказ не остановит "Юнайтед", который вскоре должен вернуться с улучшенным предложением. "Красные дьяволы" уверены, что смогут заполучить Мейсона.
14.06.2023 21:00
Просмотров: 566
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лучше бы тупо за кимиха 80-100 отвалили и готово
(ответить)
41 норм
(ответить)
40млн это смех! 65 минимум!
(ответить)
Ну это пздц, конечно, если продадут
(ответить)
А какие варианты, кроме МЮ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий