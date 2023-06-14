"Челси" отказался продать Маунта в МЮ за 40 млн. фунтов

Мейсон Маунт "Челси" ответил отказом на стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" в 40 миллионов фунтов о покупке полузащитника Мейсона Маунта.

В данный момент у Маунта остается только 12 месяцев по контракту, а новая сделка выглядит невозможной, что подталкивает "Челси" к продаже Мейсона этим летом.

"Юнайтед" уже долгое время считается фаворитом в борьбе за Маунта, а сейчас клуб с "Олд Траффорд" выдвинул официальное предложение о покупке 24-летнего игрока сборной Англии, сообщает The Telegraph.

Однако"Челси" отклонил это предложение, установив за своего воспитанника цену в 70 млн. фунтов.

Ожидается, что этот отказ не остановит "Юнайтед", который вскоре должен вернуться с улучшенным предложением. "Красные дьяволы" уверены, что смогут заполучить Мейсона.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 14.06.2023 21:51 # keane16
    Лучше бы тупо за кимиха 80-100 отвалили и готово

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  2. heyoung 14.06.2023 21:33 # heyoung
    41 норм

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  3. chelsiukpro 14.06.2023 21:25 # chelsiukpro
    40млн это смех! 65 минимум!

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  4. gucman 14.06.2023 21:24 # gucman
    Ну это пздц, конечно, если продадут

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  5. mancunia-planet 14.06.2023 21:21 # mancunia-planet
    А какие варианты, кроме МЮ

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