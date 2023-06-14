"Арсенал" сделал предложение по Хаверцу

Кай Хаверц "Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке нападающего "Челси" Кая Хаверца.

В данный момент Хаверц находится на пороге предпоследнего года по своему контракту, и "Челси" открыт к предложениям насчет 24-летнего немца.

По информации The Athletic, "Арсенал" только на днях установил контакт с "Челси" и Хаверцем, а сейчас озвучил свое предложение по игроку, который забил девять голов в 47 матчах этого сезона.

Пока неясно, какие деньги "Арсенал" предлагает за Хаверца, однако "канониры" точно не готовы заплатить 75 миллионов фунтов, в которые "Челси" оценивает Кая.

Ожидается, что основным конкурентом "Арсенала" в борьбе за Хаверца станет "Бавария", возглавляемая бывшим наставником "Челси" Томасом Тухелем.

А вот "Реал", прежде интересовавшийся Хаверцем, собирается сосредоточиться на нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 20:00

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  1. alexomck 14.06.2023 20:16 # alexomck
    может заиграть в другом клубе, аки Де Брейне с Салахами, сейчас в Челси он дно.

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