Милнер перешел в "Брайтон"
"Брайтон" официально объявил о переходе в клуб свободным агентом полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера.
Милнер заключил с "Брайтоном" однолетний контракт с опцией продления на второй год, который вступит в силу после истечения трудового договора Джеймса с "Ливерпулем".
Последние восемь сезонов 37-летний англичанин провел в "Ливерпуле", где выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Опыт Милнера определенно пригодится "Брайтону", который в следующем сезоне будет представлять Англию в Лиге Европы.
"Я очень рад приветствовать Джеймса в "Брайтоне". Это превосходное приобретение для нас, и я уверен, он поможет нам достичь еще более высокого уровня", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.
14.06.2023 19:00
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Трудно будет назвать его легендой АПЛ. Скорее немного недооценённый игрок с английским паспортом. Трудоголик, как пример для подражания.
В рядах фанатов Ливерпуля останется светлой памятью, в ряде с такими именами, как Шкртел и Аггер.
В Брайтон он принесет интерес нейтральных зрителей, в большей степени конечно Красных. Удачи. За всё спасибо. (L)
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