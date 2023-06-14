Милнер перешел в "Брайтон"

"Брайтон" официально объявил о переходе в клуб свободным агентом полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера.

Милнер заключил с "Брайтоном" однолетний контракт с опцией продления на второй год, который вступит в силу после истечения трудового договора Джеймса с "Ливерпулем".



Последние восемь сезонов 37-летний англичанин провел в "Ливерпуле", где выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Опыт Милнера определенно пригодится "Брайтону", который в следующем сезоне будет представлять Англию в Лиге Европы.



"Я очень рад приветствовать Джеймса в "Брайтоне". Это превосходное приобретение для нас, и я уверен, он поможет нам достичь еще более высокого уровня", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.