Ван Дейк вынес вердикт насчет Макаллистера

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк вынес свой вердикт насчет трансфера полузащитника Алексиса Макаллистера.

На прошлой неделе "Ливерпуль" приобрел Макаллистера у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, этой покупкой дав старт своей летней трансферной кампании.



Ван Дейк ожидает, что 24-летний аргентинец проявит себя ключевым исполнителем в "Ливерпуле" и поможет "красным" снова стать претендентом на титул Премьер-Лиги.



"Думаю, он очень хороший игрок. Мы несколько раз играли против него с "Ливерпулем", а также со сборной Голландии против Аргентины".



"Думаю, он определенно станет большим усилением и тем, в ком мы нуждаемся, чтобы вернуться туда, где мы хотим быть".



"Так что это хорошее начала трансферного окна, и я надеюсь, мы совершим еще пару качественных приобретений. Но он определенно является одним из игроков, которые смогут делать разницу для нас в ближайшую пару лет", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.