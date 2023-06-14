Ван Дейк вынес вердикт насчет Макаллистера
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк вынес свой вердикт насчет трансфера полузащитника Алексиса Макаллистера.
На прошлой неделе "Ливерпуль" приобрел Макаллистера у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов, этой покупкой дав старт своей летней трансферной кампании.
Ван Дейк ожидает, что 24-летний аргентинец проявит себя ключевым исполнителем в "Ливерпуле" и поможет "красным" снова стать претендентом на титул Премьер-Лиги.
"Думаю, он очень хороший игрок. Мы несколько раз играли против него с "Ливерпулем", а также со сборной Голландии против Аргентины".
"Думаю, он определенно станет большим усилением и тем, в ком мы нуждаемся, чтобы вернуться туда, где мы хотим быть".
"Так что это хорошее начала трансферного окна, и я надеюсь, мы совершим еще пару качественных приобретений. Но он определенно является одним из игроков, которые смогут делать разницу для нас в ближайшую пару лет", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.
14.06.2023 18:00
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