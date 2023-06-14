Британия и Евросоюз не могут решить, как расходовать деньги с продажи "Челси"

Обещанные Украине 2.3 млрд. фунтов с продажи "Челси" остаются в Великобритании на замороженном банковском счету.

Напомним, Тодд Бели и партнеры завершили приобретение "Челси" у Романа Абрамовича в конце мая 2022, причем британское правительство решило, что вырученные деньги будут использованы на поддержку "всех жертв войны на Украине".



Однако The Telegraph может подтвердить, что спустя почти 13 месяцев деньги остаются заблокированными, а британское правительство и Евросоюз никак не могут договориться о том, каким образом расходовать средства.



Евросоюз настаивают на том, чтобы деньги были потрачены только внутри Украины. В то же время Британия хочет поддерживать всех пострадавших от военного конфликта, включая беженцев, как и было оговорено при заключении сделки по продаже "Челси".