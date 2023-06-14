Британия и Евросоюз не могут решить, как расходовать деньги с продажи "Челси"

Роман Абрамович Обещанные Украине 2.3 млрд. фунтов с продажи "Челси" остаются в Великобритании на замороженном банковском счету.

Напомним, Тодд Бели и партнеры завершили приобретение "Челси" у Романа Абрамовича в конце мая 2022, причем британское правительство решило, что вырученные деньги будут использованы на поддержку "всех жертв войны на Украине".

Однако The Telegraph может подтвердить, что спустя почти 13 месяцев деньги остаются заблокированными, а британское правительство и Евросоюз никак не могут договориться о том, каким образом расходовать средства.

Евросоюз настаивают на том, чтобы деньги были потрачены только внутри Украины. В то же время Британия хочет поддерживать всех пострадавших от военного конфликта, включая беженцев, как и было оговорено при заключении сделки по продаже "Челси".


Метки Абрамович, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. explosion 14.06.2023 17:55 # explosion
    "В то же время Британия хочет поддерживать всех пострадавших от военного конфликта, включая беженцев"
    Купите землю в Польше, постройте плантации из теплиц с голубикой, нагоните хохлов и еблорусов, нарейку старшим и все счастливы будут.

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  2. shakur 14.06.2023 17:47 # shakur
    Потому что это уже будет благотворительность, а не инвестиции...

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  3. chelsea88 14.06.2023 17:42 # chelsea88
    Пидopги, отобрали клуб у Абрамовича и теперь думают как бабосы пилить.

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  4. suddenly 14.06.2023 17:31 # suddenly
    А при чём тут Евросоюз? Британия же вышла оттуда.

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  5. skydreams 14.06.2023 17:30 # skydreams
    Евросоюз хочет отдать деньги Украине, но бриташки по итогу заберут себе. Ну процентов 20-30 может куда-то и закинут, остальное распилят и хуй кто им что сделает

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  6. ian 14.06.2023 17:04 # ian
    Пока они решают миллионы людей остаются без пищи и крова
    если бы хотели, то уже помогли

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  7. pamparampam 14.06.2023 17:03 # pamparampam
    полтора года 50+ стран ничего не могут сделать с "рашкой" хахабл) ору!

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