"Челси" обсуждает покупку Николя Джексона

"Челси" вступил в переговоры о покупке нападающего "Вильярреала" Николя Джексона.

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет укрепить позицию нападающего этим летом, однако непопадание в еврокубки и проблемы с финансовым фейр-плей осложняют задачу "синих".



В идеале "Челси" хотел бы заполучить Виктора Осимхена из "Наполи", однако оцениваемый в 100 миллионов фунтов 24-летний нигериец сейчас не выглядит реалистичной целью для "синих".



Поэтому, как утверждает Evening Standard, "Челси" сосредоточился на варианте с Джексоном, с представителями которого лондонский клуб провел встречу на прошлой неделе.



21-летний сенегалец выдающимся образом завершил сезон 2022/23, забив девять голов в восьми матчах Ла Лиги, и оценивается в гораздо более скромную сумму — около в 30 млн. фунтов.



Также на радаре у "Челси" находятся Расмус Хейлунд из "Аталанты" и Душан Влахович из "Ювентуса".