Кепа будет первым номером "Челси" при Почеттино
Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино собирается использовать Кепу Аррисабалагу в качестве своего первого номера в следующем сезоне.
На протяжении последних недель ходили упорные слухи о намерении "Челси" обзавестись новым основным голкипером. С переездом на "Стэмфорд Бридж" связывали Андре Онана из "Интера", Роберта Санчеса из "Брайтона", Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии" и Георгия Мамардашвили из "Валенсии".
Однако сейчас Sky Sports утверждает, что Почеттино доволен Кепой как первым номером, и в данный момент "Челси" не планирует покупать ни одного из перечисленных голкиперов.
В данный момент у "Челси" другие приоритеты на трансферном рынке, причем они касаются не только приобретений, но и расставаний с игроками, которые только нагружают зарплатную ведомость и не входят в планы Почеттино.
"Челси" может обратиться на трансферный рынок для укрепления последнего рубежа лишь в случае ухода Эдуара Менди. 31-летний сенегалец настроен на смену клуба этим летом, но "синие" отпустят его только за большие деньги.
14.06.2023 15:00
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Нормальный кипер, проблем не будет
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Пязда рулю
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>>31-летний сенегалец настроен на смену клуба этим летом, но "синие" отпустят его только за большие деньги.
А кому он нужен за большие деньги?
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