Кепа будет первым номером "Челси" при Почеттино

Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино собирается использовать Кепу Аррисабалагу в качестве своего первого номера в следующем сезоне.

На протяжении последних недель ходили упорные слухи о намерении "Челси" обзавестись новым основным голкипером. С переездом на "Стэмфорд Бридж" связывали Андре Онана из "Интера", Роберта Санчеса из "Брайтона", Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии" и Георгия Мамардашвили из "Валенсии".



Однако сейчас Sky Sports утверждает, что Почеттино доволен Кепой как первым номером, и в данный момент "Челси" не планирует покупать ни одного из перечисленных голкиперов.



В данный момент у "Челси" другие приоритеты на трансферном рынке, причем они касаются не только приобретений, но и расставаний с игроками, которые только нагружают зарплатную ведомость и не входят в планы Почеттино.



"Челси" может обратиться на трансферный рынок для укрепления последнего рубежа лишь в случае ухода Эдуара Менди. 31-летний сенегалец настроен на смену клуба этим летом, но "синие" отпустят его только за большие деньги.