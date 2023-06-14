Кепа будет первым номером "Челси" при Почеттино

Кепа Аррисабалага Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино собирается использовать Кепу Аррисабалагу в качестве своего первого номера в следующем сезоне.

На протяжении последних недель ходили упорные слухи о намерении "Челси" обзавестись новым основным голкипером. С переездом на "Стэмфорд Бридж" связывали Андре Онана из "Интера", Роберта Санчеса из "Брайтона", Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии" и Георгия Мамардашвили из "Валенсии".

Однако сейчас Sky Sports утверждает, что Почеттино доволен Кепой как первым номером, и в данный момент "Челси" не планирует покупать ни одного из перечисленных голкиперов.

В данный момент у "Челси" другие приоритеты на трансферном рынке, причем они касаются не только приобретений, но и расставаний с игроками, которые только нагружают зарплатную ведомость и не входят в планы Почеттино.

"Челси" может обратиться на трансферный рынок для укрепления последнего рубежа лишь в случае ухода Эдуара Менди. 31-летний сенегалец настроен на смену клуба этим летом, но "синие" отпустят его только за большие деньги.


Метки Аррисабалага, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 15:00

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  1. mancunia-planet 14.06.2023 15:08 # mancunia-planet
    Нормальный кипер, проблем не будет

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  2. hachidlo 14.06.2023 15:06 # hachidlo
    Пязда рулю

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  3. suddenly 14.06.2023 15:03 # suddenly
    >>31-летний сенегалец настроен на смену клуба этим летом, но "синие" отпустят его только за большие деньги.

    А кому он нужен за большие деньги?

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