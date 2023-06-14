Джуд Беллингем перешел в "Реал"

Полузащитник дортундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем завершил свой переход в "Реал".

На протяжении многих месяцев главным претендентом на Беллингема считался "Ливерпуль", а затем пресса сообщала, что инициатива в борьбе за Джуда перешла к "Манчестер Сити".



Но в итоге Беллингем переходит в "Реал", который сегодня объявил о подписании контракта до 2029 года с 19-летним англичанином.



Как сообщает BBC, "Реал" заплатит за Беллингема 103 миллиона евро (88.5 млн. фунтов), но за счет бонусов стоимость трансфера может достичь 133.9 млн. евро (115 млн. фунтов).



Таким образом, Беллингем сразу становится вторым самым дорогим английским футболистом всех времен после Джека Грилиша, за которого "Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов.



Также Беллингем становится вторым самым дорогим приобретением "Реала" в истории после Эдена Азара, приглашенного из "Челси" за 115 млн. евро в 2019 году.



В сезоне 2022/23 Джуд сыграл 42 матча за "Боруссию", забив 14 голов и отдав семь результативных передач.