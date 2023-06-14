Джуд Беллингем перешел в "Реал"

Джуд Беллингем Полузащитник дортундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем завершил свой переход в "Реал".

На протяжении многих месяцев главным претендентом на Беллингема считался "Ливерпуль", а затем пресса сообщала, что инициатива в борьбе за Джуда перешла к "Манчестер Сити".

Но в итоге Беллингем переходит в "Реал", который сегодня объявил о подписании контракта до 2029 года с 19-летним англичанином.

Как сообщает BBC, "Реал" заплатит за Беллингема 103 миллиона евро (88.5 млн. фунтов), но за счет бонусов стоимость трансфера может достичь 133.9 млн. евро (115 млн. фунтов).

Таким образом, Беллингем сразу становится вторым самым дорогим английским футболистом всех времен после Джека Грилиша, за которого "Сити" заплатил "Астон Вилле" 100 млн. фунтов.

Также Беллингем становится вторым самым дорогим приобретением "Реала" в истории после Эдена Азара, приглашенного из "Челси" за 115 млн. евро в 2019 году.

В сезоне 2022/23 Джуд сыграл 42 матча за "Боруссию", забив 14 голов и отдав семь результативных передач.


Метки Беллингем, Боруссия, Реал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 14:00

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  1. mancunia-planet 14.06.2023 15:05 # mancunia-planet
    Всего то 19 лет, всё впереди а уже опытный

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  2. shakur 14.06.2023 14:55 # shakur
    Испугался конкуренции с Алексисом.

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  3. meshuggah 14.06.2023 14:26 # meshuggah
    На протяжении многих месяцев главным претендентом на Беллингема считался "Ливерпуль"

    Источник: http://fapl.ru/posts/100971/?c=1

    обоссали подзалупаль

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  4. yxaxaxaxaxa 14.06.2023 14:26 # yxaxaxaxaxa
    Бундеслига поставщик фейков распиареных

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  5. narcot 14.06.2023 14:13 # narcot
    "Ливерпуль" уверен в приобретении Беллингема


    Источник: http://fapl.ru/posts/97419/?c=1

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  6. empry 14.06.2023 14:05 # empry
    Антони обошелся почти в такую же сумму. Куда смотрело руководство клуба когда дало добро на этот трансфер? Биллингем стабильно выступал в топ-лиге последние три сезона.

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