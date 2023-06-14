"Фулхэм" предложил Виллиану новый контракт
"Фулхэм" предложил своему вингеру Виллиану новый однолетний контракт.
Виллиан великолепно провел сезон 2022/23, забив пять голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге, где "Фулхэм" финишировал на 10-м месте.
Своей игрой Виллиан привлек интерес клубов из Саудовской Аравии и Европы, однако "дачники" не хотят терять 34-летнего бразильца, чей действующий контракт истекает в конце июня.
Как сообщает Evening Standard, "Фулхэм" уже предложил Виллиану новое соглашение на один год с опцией продления на второй с зарплатой около 50,000 фунтов в неделю.
Окончательное решение Виллиан примет, когда вернется с летних каникул. Семья экс-игрока "Челси" и "Арсенала" наслаждается жизнью в Лондоне.
14.06.2023 13:00
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