"Фулхэм" предложил Виллиану новый контракт

"Фулхэм" предложил своему вингеру Виллиану новый однолетний контракт.

Виллиан великолепно провел сезон 2022/23, забив пять голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге, где "Фулхэм" финишировал на 10-м месте.



Своей игрой Виллиан привлек интерес клубов из Саудовской Аравии и Европы, однако "дачники" не хотят терять 34-летнего бразильца, чей действующий контракт истекает в конце июня.



Как сообщает Evening Standard, "Фулхэм" уже предложил Виллиану новое соглашение на один год с опцией продления на второй с зарплатой около 50,000 фунтов в неделю.



Окончательное решение Виллиан примет, когда вернется с летних каникул. Семья экс-игрока "Челси" и "Арсенала" наслаждается жизнью в Лондоне.