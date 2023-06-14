Каррагер ожидает, что "Ливерпуль" совершит еще три приобретения

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что "красные" совершат еще три приобретения этим летом.

"Ливерпуль" уже совершил одну покупку этим летом, пригласив полузащитника Алексиса Макаллистера из "Брайтона" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов плюс бонусы.



По мнению Каррагера, центр поля "Ливерпуля" все еще нуждается в усилении. Также Джейми приобрел бы защитника.



"Им нужен еще один полузащитник, как минимум. Думаю, в итоге "Ливерпуль" купит еще минимум двух полузащитников, а также я думаю, им понадобится защитник".



"Мы еще посмотрим, будет это центральный защитник или крайний защитник. Ходит много разговоров, что "Ливерпуль" оставит систему, по которой они завершали этот сезон, и я думаю, это очень интересно".



"Но я думаю, они купят еще трех игроков, защитника и двух полузащитников", — сообщил Каррагер Sky Sports.