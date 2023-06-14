Конте: "Некоторые в "Тоттенхэме" решили довольствоваться меньшим"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте упрекнул "шпор" в недостаточных амбициях.

Конте покинул "Тоттенхэм" в конце марта, проведя в лондонском клубе 15 месяцев. После этого "шпоры" резко сбавили обороты и не попали в еврокубки на будущий сезон.



В редком интервью после своего ухода из "Тоттенхэма" Конте высказался насчет полученного опыта, заверив, что лично он сделал все возможное.



"Мой последний опыт — как это и бывает в большинстве случаев — содержал некоторые позитивные вещи и некоторые менее позитивные. Это был удивительный опыт, мы сделали все возможное и выкладывались без остатка".



"Когда я пришел, команда была на восьмом и девятом месте, но мы все равно квалифицировались в Лигу Чемпионов. Затем, в этом сезоне, когда команда занимала четвертое место, я решил, что мы должны разойтись с "Тоттенхэмом". Некоторые там решили довольствоваться меньшим", — цитирует Конте Football Italia.



Также Конте, которому в следующем месяце исполняется 54, заявил, что готов вернуться к работе — и не обязательно в Италии.