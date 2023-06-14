Эланга рекомендован "РБ Лейпциг"

Энтони Эланга Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга был рекомендован "РБ Лейпциг" своим партнером по сборной Швеции Эмилем Форсбергом.

В этом сезоне 21-летний Эланга отметился только семью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Ранее Энтони открыто выражал свое разочарование насчет количества игровых минут.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Эланги этим летом, оценивая Энтони в 10 миллионов фунтов, и Форсберг считает, что его клуб должен использовать эту возможность.

"Скоро я сяду здесь с президентом, и мы посмотрим, что нам нужно сделать. Поэтому посмотрим. Энтони хорошо бы нам подошел. Это молодой игрок, который хочет стать лучше. Посмотрим. Это может случиться".

"Я уже поговорил с Энтони, но это останется между нами. Я довольно хорошо знаю Энтони, и обсуждать такие вещи — это довольно нормально".

"Он молодой и талантливый игрок, который нам подходит. Мы успешны в развитии молодых и талантливых игроков", — заявил Форсберг.


Метки Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Форсберг, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 14.06.2023 10:56 # quavo
    Мю лохи страшные, какие нах 10 лямов? 20-25 его рыночная цена

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  2. umnaf 14.06.2023 10:25 # umnaf
    Норм, через пару сезонов выкупим обратно за 100 лямов

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