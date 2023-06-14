Эланга рекомендован "РБ Лейпциг"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга был рекомендован "РБ Лейпциг" своим партнером по сборной Швеции Эмилем Форсбергом.

В этом сезоне 21-летний Эланга отметился только семью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Ранее Энтони открыто выражал свое разочарование насчет количества игровых минут.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Эланги этим летом, оценивая Энтони в 10 миллионов фунтов, и Форсберг считает, что его клуб должен использовать эту возможность.



"Скоро я сяду здесь с президентом, и мы посмотрим, что нам нужно сделать. Поэтому посмотрим. Энтони хорошо бы нам подошел. Это молодой игрок, который хочет стать лучше. Посмотрим. Это может случиться".



"Я уже поговорил с Энтони, но это останется между нами. Я довольно хорошо знаю Энтони, и обсуждать такие вещи — это довольно нормально".



"Он молодой и талантливый игрок, который нам подходит. Мы успешны в развитии молодых и талантливых игроков", — заявил Форсберг.