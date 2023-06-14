Конате хочет, чтобы "Ливерпуль" купил Кефрена Тюрама
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате хочет, чтобы его клуб приобрел полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама.
Уже подписав Алексиса Макаллистера из "Брайтона", "Ливерпуль" продолжает искать усиление для центра поля и одной из своих целей рассматривает Тюрама.
22-летний Тюрам очень ярко провел сезон 2022/23, дебютировав за сборную Франции и попав в символическую сборную Лиги 1, и Конате считает, что такой игрок пригодился бы "Ливерпулю".
"Кефрен мне как младший брат. Я наблюдал за его взрослением. Я был вместе с его старшим братом (Маркусом) в сборных, но Кефрен... Я наблюдал, как он рос. Я видел, как он проявлял себя и достиг высокого уровня. Это было невероятно".
"Даже когда он впервые получил вызов в сборную Франции, и я увидел его на тренировке, я был по-настоящему удивлен его габаритами и техникой. Я был бы очень счастлив, если он перейдет в "Ливерпуль".
"Я бы взял его под свое крыло и сделал бы все возможное, чтобы он прибавил и стал тем игроком, каким он хочет стать. Ему бы пришлось потрудиться, но я бы сделал все, чтобы сделать его игроком топ-уровня", — сообщил Конате RMC Sport.
14.06.2023 09:00
Просмотров: 232
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: