"Вест Хэм" обсуждает переход Скамакки в "Рому"

"Вест Хэм" ведет переговоры о трансфере своего нападающего Джанлуки Скамакки в "Рому".

Скамакка забил лишь три гола в Премьер-Лиге за "Вест Хэм" после своего перехода из "Сассуоло" за 35.5 млн. фунтов, включая бонусы, прошлым летом.



24-летний итальянец не смог вписаться в игру команды Дэвида Мойеса, а концовку сезона с финалом Лиги Конференций и вовсе пропустил из-за операции на колене.



Как стало известно talkSPORT, спустя год Скамакка может вернуться на родину. В услугах Джанлуки заинтересована "Рома", которой потребовался новый нападающий после тяжелой травмы Тэмми Абрахэма.



"Рома" предпочитает лишь арендовать Скамакку, однако в "Вест Хэме" допускают, что Джанлука покинет Лондон насовсем.