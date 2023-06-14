"Вест Хэм" обсуждает переход Скамакки в "Рому"

Джанлука Скамакка "Вест Хэм" ведет переговоры о трансфере своего нападающего Джанлуки Скамакки в "Рому".

Скамакка забил лишь три гола в Премьер-Лиге за "Вест Хэм" после своего перехода из "Сассуоло" за 35.5 млн. фунтов, включая бонусы, прошлым летом.

24-летний итальянец не смог вписаться в игру команды Дэвида Мойеса, а концовку сезона с финалом Лиги Конференций и вовсе пропустил из-за операции на колене.

Как стало известно talkSPORT, спустя год Скамакка может вернуться на родину. В услугах Джанлуки заинтересована "Рома", которой потребовался новый нападающий после тяжелой травмы Тэмми Абрахэма.

"Рома" предпочитает лишь арендовать Скамакку, однако в "Вест Хэме" допускают, что Джанлука покинет Лондон насовсем.


Метки Вест Хэм, Рома, Скамакка

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 08:00

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