"Аль-Хиляль" сделал предложение Лукаку

"Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделал предложение нападающему "Челси" Ромелу Лукаку.

Завершив сезон аренды в "Интере", вскоре Лукаку вернется в "Челси", чтобы определиться со своим будущим.



Однако перед этим, в минувший понедельник, Лукаку встретился с представителями "Аль-Хиляля" в Париже, чтобы обсудить возможный переезд на Ближний Восток.



По информации The Guardian, саудиты предложили 30-летнему бельгийцу контракт с зарплатой в 20 миллионов фунтов в год.



В данный момент Лукаку изучает это предложение. Приоритетом Ромелу является возвращение в "Интер", однако непростая финансовая ситуация в клубе с "Сан-Сиро" может этому помешать.



Помимо Лукаку, целями для саудовских клубов являются партнеры Ромелу по "Челси" в лице Калиду Кулибали, Хакима Зийеша и Пьер-Эмерика Обамеянга, а также вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез.