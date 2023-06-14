Светская хроника за среду
"Бавария" завершила свой интерес к Деклану Райсу. Шейх Джассим сделает "Манчестер Юнайтед" фаворитом в борьбе за Килиана Мбаппе. "Реал" охладел к Харри Кейну. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Бавария" решила не выдвигать предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. Игрок направляется в "Арсенал". (Sky Sport Germany)
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал зеленый свет на приглашение защитника "Челси" Калиду Кулибали на правах аренды. (Di Marzio)
"Брайтон" готов улучшить свое предложение о покупке защитника "Челси" Леви Колуилла до 40 миллионов фунтов. (Evening Standard)
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич был предложен "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу". (Football.London)
В случае покупки клуба шейхом Джассимом "Юнайтед" станет фаворитом в борьбе за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Metro)
"Юнайтед" возобновил интерес к голкиперу "Баварии" Янну Зоммеру. (talkSPORT)
"Астон Вилла" заинтересована в вингере "Юнайтед" Джейдоне Санчо, но не готова заплатить требуемые 60 млн. фунтов. (Football Transfers)
Представители нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна провели встречу с ПСЖ. (Daily Mirror)
"Реал" охладел к Кейну, сосредоточившись на Мбаппе. (Evening Standard)
"Брентфорд" готов заплатить 20 млн. фунтов за центрального защитника "Вулверхэмптона" Натана Коллинса. (Daily Mail)
Полузащитник Мануэль Лансини покинет "Вест Хэм" после семи лет в клубе. (talkSPORT)
Другое
Брендан Роджерс близок к назначению главным тренером "Селтика". (The Guardian)
"Лидс" сделал запрос насчет бывшего наставника "Борнмута" и "Фулхэма" Скотта Паркера. (talkSPORT)
"Ньюкасл" готов сделать полузащитника Бруно Гимараэса своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен. (talkSPORT)
Сэр Джим Рэтклифф уверен в приобретении "Юнайтед". (Daily Express)
Премьер-Лига задумывается о том, чтобы ограничить зарплатные ведомости своих клубов. (The Times)
Расписание сезона Премьер-Лиги 2023/24 будет опубликовано в четверг, 15 июня. (Sky Sports)
14.06.2023 06:00
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Последние комментарии:
Представители нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна провели встречу с ПСЖ. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/100963/
Ну ничего не выиграть с ПСЖ даже такому полену как Кейн тяжело будет. НО покупать человека, который проваливается в каждом важном матче под ЛЧ - это нужно быть конченым абсолютно
(ответить)
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