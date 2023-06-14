Светская хроника за среду

Светская хроника "Бавария" завершила свой интерес к Деклану Райсу. Шейх Джассим сделает "Манчестер Юнайтед" фаворитом в борьбе за Килиана Мбаппе. "Реал" охладел к Харри Кейну. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Бавария" решила не выдвигать предложение о покупке полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. Игрок направляется в "Арсенал". (Sky Sport Germany)

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дал зеленый свет на приглашение защитника "Челси" Калиду Кулибали на правах аренды. (Di Marzio)

"Брайтон" готов улучшить свое предложение о покупке защитника "Челси" Леви Колуилла до 40 миллионов фунтов. (Evening Standard)

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич был предложен "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу". (Football.London)

В случае покупки клуба шейхом Джассимом "Юнайтед" станет фаворитом в борьбе за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Metro)

"Юнайтед" возобновил интерес к голкиперу "Баварии" Янну Зоммеру. (talkSPORT)

"Астон Вилла" заинтересована в вингере "Юнайтед" Джейдоне Санчо, но не готова заплатить требуемые 60 млн. фунтов. (Football Transfers)

Представители нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна провели встречу с ПСЖ. (Daily Mirror)

"Реал" охладел к Кейну, сосредоточившись на Мбаппе. (Evening Standard)

"Брентфорд" готов заплатить 20 млн. фунтов за центрального защитника "Вулверхэмптона" Натана Коллинса. (Daily Mail)

Полузащитник Мануэль Лансини покинет "Вест Хэм" после семи лет в клубе. (talkSPORT)

Другое

Брендан Роджерс близок к назначению главным тренером "Селтика". (The Guardian)

"Лидс" сделал запрос насчет бывшего наставника "Борнмута" и "Фулхэма" Скотта Паркера. (talkSPORT)

"Ньюкасл" готов сделать полузащитника Бруно Гимараэса своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен. (talkSPORT)

Сэр Джим Рэтклифф уверен в приобретении "Юнайтед". (Daily Express)

Премьер-Лига задумывается о том, чтобы ограничить зарплатные ведомости своих клубов. (The Times)

Расписание сезона Премьер-Лиги 2023/24 будет опубликовано в четверг, 15 июня. (Sky Sports)


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Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 06:00

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  1. burnley 14.06.2023 06:22 # burnley
    Представители нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна провели встречу с ПСЖ. (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/posts/100963/

    Ну ничего не выиграть с ПСЖ даже такому полену как Кейн тяжело будет. НО покупать человека, который проваливается в каждом важном матче под ЛЧ - это нужно быть конченым абсолютно

    (ответить)

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