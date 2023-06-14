Новость о том, что шейх Джассим покупает МЮ, оказалась фейком

Олд Траффорд Новость о том, что шейх Джассим становится новым владельцем "Манчестер Юнайтед", оказалась фейком.

Накануне в арабской прессе появилась информация о том, что владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров решило продать свой клуб шейху Джассиму.

Торгуемые на фондовой бирже Нью-Йорка акции "Юнайтед" отреагировал на это ростом более чем на 16 процентов на постмаркете.

Однако издание The Athletic провело свое расследование и установило, что первоисточник этой новости в лице катарской газеты Al Watan крупно ошибся.

В качестве своего "инсайдера" редактор Al Watan использовал твиттер-аккаунт @2sporttv из Кардиффа, который имеет менее трех сотен подписчиков и распространяет ссылки на пиратские трансляции.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2023 00:05

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  1. feeb 14.06.2023 00:15 # feeb
    Как же надоела эта брехня с продажей этой помойки. Ясно же, что эти еврейские твари крутят весь этот бред для того, чтобы побольше заработать, хотя по сути мало кому интересен сейчас мю.

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