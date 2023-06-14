Новость о том, что шейх Джассим покупает МЮ, оказалась фейком

Новость о том, что шейх Джассим становится новым владельцем "Манчестер Юнайтед", оказалась фейком.

Накануне в арабской прессе появилась информация о том, что владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров решило продать свой клуб шейху Джассиму.



Торгуемые на фондовой бирже Нью-Йорка акции "Юнайтед" отреагировал на это ростом более чем на 16 процентов на постмаркете.



Однако издание The Athletic провело свое расследование и установило, что первоисточник этой новости в лице катарской газеты Al Watan крупно ошибся.



В качестве своего "инсайдера" редактор Al Watan использовал твиттер-аккаунт @2sporttv из Кардиффа, который имеет менее трех сотен подписчиков и распространяет ссылки на пиратские трансляции.