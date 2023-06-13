"Челси" назначил "Интеру" встречу в Лондоне
"Челси" назначил встречу с представителями "Интера" в Лондоне, чтобы определить судьбу нападающего Ромелу Лукаку, голкипера Андре Онана и других.
В минувшую субботу "Интер" завершил свой сезон, потерпев поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов. Теперь клуб с "Сан-Сиро" готов заняться трансферными делами.
В первую очередь "Интер" обсудит будущее Лукаку, который этот сезон провел в итальянском клубе на правах аренды из "Челси".
Как утверждает Evening Standard, во время предстоящей встречи "Интер" попросит о продлении аренды Лукаку на сезон 2023/24, но за сниженную плату относительно предусмотренных за эту кампанию 7 миллионов фунтов.
"Челси" в свою очередь предпримет попытку переманить голкипера "Интера" Андре Онана, который является приоритетной трансферной целью "синих" на это лето.
"Интер" оценивает Онана в 50 млн. фунтов, однако "Челси" может попытаться сбить цену, включив в сделку кого-либо из своих игроков вроде Трево Чалобы или Пьер-Эмерика Обамеянга.
13.06.2023 23:00
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