Фанат "Тоттенхэма" дисквалифицирован на три года за насмешки над трагедией на "Хиллсборо"

Фанат "Тоттенхэма" был дисквалифицирован на три года за насмешки над трагедией на "Хиллсборо".

Данный инцидент случился во время матча Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на "Энфилде" 30 апреля.



25-летний Кирон Дарлоу, приехавший на "Энфилд" поддержать "шпор", делал оскорбительные жесты в адрес болельщиков домашней команды, вспоминая унесшую жизни 97 фанатов "красных" трагедию на "Хиллсборо" в 1989 году.



Представ перед судом, Дарлоу попытался объяснить, что в случившейся на "Хиллсборо" трагедии частично виноваты безбилетные фанаты "Ливерпуля", и он лишь пытался это выразить словами и жестами.



В то же время Дарлоу признал, что его поведение было неприемлемым и что он жалеет об оскорблении чувств болельщиков мерсисайдского клуба.



Как сообщает The Guardian, в итоге Дарлоу был признан судом виновным. В ближайшие три года фанат "Тоттенхэма" не сможет посещать футбольные стадионы в стране.