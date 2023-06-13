"Астон Вилла" и "Вулверхэмптон" хотят Ману Коне

"Астон Вилла" и "Вулверхэмптон" заинтересованы в полузащитнике менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне.

На протяжении предыдущих недель Коне сватали в "Ливерпуль" и другие европейские клубы. "Боруссия" уже не надеется удержать свою восходящую звезду и готова довольствоваться 35 миллионами фунтов в качестве компенсации.



Коне считается одним из ярчайших молодых игроков в Европе, и "Астон Вилла" с "Вулверхэмптон" стали очередными клубами, обозначившими свой интерес к 22-летнему французу, сообщает Daily Mail.



Коне выступает за "Боруссию" с января 2021. С тех пор Ману провел 60 матчей и забил четыре гола. Контракт игрока рассчитан до июня 2025 и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.