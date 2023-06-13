"Арсенал" ищет покупателя на Пепе

"Арсенал" ищет покупателей на своего вингера Николя Пепе.

Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала", будучи купленным у "Лилля" за 72 миллионов фунтов.



Сезон 2022/23 Пепе провел в "Ницце" на правах аренды, и The Telegraph утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета не собирается заново интегрировать Николя в свою команду.



Вместо этого "Арсенал" планирует избавиться от Пепе, причем насовсем. К этому "канониров" подталкивает тот факт, что он контракта Николя остается только 12 месяцев.



Ожидается, что одним из претендентов на покупку Пепе станет "Ницца", за которую 28-летний ивуариец забил восемь голов в 28 матчах.